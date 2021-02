Terribile tragedia per Dayane Mello, è morto il fratello Lucas, di 27 anni. A renderlo noto è l’altro fratello della modella brasiliana, Juliano Mello, che ha postato da pochissime ore una storia su Instagram, dando l’annuncio della scomparsa prematura: “Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello. Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno”.

Concludendo il suo straziato messaggio con un pensiero alla sorella: “Mando energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve”. Finora non ci sono altre specifiche inerenti alle cause della morte prematura del fratello di Dayane Mello. (Continua dopo le foto)





























Nell’ultima ora sul profilo Instagram ufficiale di Dayane Mello è stata confermata la notizia. Un post con una messaggio tradotto in tre lingue differenti che accompagna una foto di Dayane insieme ai tre fratelli: “Siamo estremamente dispiaciuti di essere stati informati da Juliano che Lucas Mello, fratello più piccolo di Dayane, oggi è mancato. Dayane sarà informata quanto prima. Nel frattempo vi chiediamo di dedicare un pensiero alla sua famiglia. Facciamoci sentire più vicini possibile e continuiamo a darle tutto l’affetto di cui ha bisogno. Grazie, Staff”. (Continua dopo le foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Lo scorso autunno Dayane Mello aveva raccontato dentro la casa del GF Vip del suo rapporto con i fratelli: Abbiamo vissuto la fame e la povertà. Stavamo diventando dei delinquenti, andavamo a rubare al supermercato. Mio padre venne a prendere Giuliano, non me. Ma quando mi vide capì che ero sua figlia. L’ho perdonata mia madre, mi ha insegnato la vita.

