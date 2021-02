“Ecco i nuovi tronisti… e non solo i soliti”. Uomini e Donne, in studio arrivano loro: chi sono Massimiliano e Giacomo

Uomini e Donne, già è tempo di pensare ai nuovi tronisti. La settimana che si è chiusa ha visto tanti scontri: Gemma e Maurizio continuano a battibeccare e a lanciarsi frecciatine, con Armando che ha lanciato una vera e propria bomba su Guerci, che avrebbe due figli segreti e una nuova compagna. L’allarme era scattato prima di Natale da una conoscente di Gemma, che le aveva inviato un messaggio per metterla in guardia dal cavaliere.

"Una mia conoscente, all'inizio della mia frequentazione con Maurizio, mi aveva scritto dicendomi di stare lontana da Maurizio descrivendolo come una persona inaffidabile", ha raccontato Gemma nella puntata del 2 febbraio. La Galgani, all'epoca già intenzionata a conoscere Maurizio, aveva però deciso di non dare peso alle parole dell'amica salvo cambiare idea dopo la rottura. "A questo punto la tua amica dica chi è la mia amante. Visto che è una fonte sicura, sincera e vera, racconti tutto. La tua segnalazione non vale niente a meno che tale persona non dica chi è questa presunta amante", ha commentato Maurizio negando la frequentazione con un'altra donna.















Gianni Sperti ha ascoltato la segnalazione e ha commentato: "La signora, nell'audio, dice anche che tutto il Paese sa della presenza di questa donna nella vita di Maurizio", aggiunge Gianni. Chiuso il capito Trono Over, dopo la scelta di Davide e l'annuncio dell'imminente scelta di Sophie Codegoni, la redazione ha presentato i nuovi tronisti: Massimiliano e Giacomo. Occhi azzurri e capelli biondi, Massimiliano, classe 2000, è legatissimo alla mamma, soprattutto da quando il padre li ha abbandonati. Giacomo invece ha 25 anni ed è un videomaker: gli piace viaggiare, suona la chitarra ed è appassionato di tatuaggi.















"Fino ai 13 anni ho avuto una vita da sogno, ma poi mio padre se n'è andato di casa. Lavoro da quando ho 16 anni. Ci siamo ritrovati senza soldi e non mi vergogno a dire che siamo andati alla Caritas a mangiare", ha raccontato Massimiliano nella presentazione. "Mamma è la la mia vita, semplice. Con mia sorella litighiamo molto ma, anche se non gliel'ho mai detto, vorrei trovare una donna come lei".









Giacomo viene da Anzio ed è appassionato di video e cinema: “Faccio il videomaker ed è una passione che ho da quando sono bambino. Nel cinema ho sempre trovato una via fuga, per andarmene in un’altra realtà”, ha raccontato. “Gli amici sono importantissimi per me, mi sono sempre stati vicini. Sono cresciuta e cambiato con loro. In amore difficilmente perdo la testa, ma quando l’ho persa è stata tosta. Cerco una ragazza semplice ma che ami discutere, perché apre la mente”, ha spiegato

