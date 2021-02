Altra puntata incandescente a ‘Pomeriggio 5’. Nella seconda parte del programma, Barbara D’Urso tocca sempre argomenti più leggeri ma stavolta è stata presa alla sprovvista da un ospite, che ha tentato di metterla in imbarazzo. Lei però, con la sua proverbiale calma, è stata in grado di rispondere a dovere ma il pubblico da casa sarà rimasto a bocca spalancata. In particolare, il personaggio famoso ospitato in studio ha fatto una rivelazione clamorosa sulla presentatrice Mediaset.

Si stava parlando del ‘Grande Fratello Vip’, ma a sorpresa l’argomento si è concentrato su di lei. Recentemente Barbara D’Urso aveva sbottato contro una persona parlando di vaccini: “Noi qua poverini che viviamo nell’umiltà italiana, noi non possiamo ancora vaccinarci. A noi poveracci non li danno ancora. Se no ci vaccineremmo”. Infatti, l’ospite in questione si era soffermato sull’efficienza di Dubai e questo aveva fatto innervosire gli altri presenti, compresa Barbarella. (Continua dopo la foto)















Si stava dunque discutendo di Dayane Mello e Antonio Zequila, ospite in studio, avrebbe dovuto parlare del flirt avuto con la modella brasiliana l’estate scorsa. Ma a sorpresa Barbara D’Urso ha ricevuto una serenata proprio dall’ex gieffino. Quest’ultimo ha infatti rivelato di essersi innamorato di lei: “Se dovessi scegliere una donna, lo dico davanti a tutta Italia, io sono pazzo di Barbara D’Urso”. Una confessione in piena regola, che ha gelato tutti. Ma Carmelita ha replicato prontamente. (Continua dopo la foto)















La padrona di casa di ‘Pomeriggio 5’ ha risposto picche: “Non sono disponibile”. Ma nonostante questo gentile rifiuto, Barbara D’Urso ha confessato di essere rimasta piacevolmente colpita da queste avances: “Per fortuna non sei l’unico. Ci dovrò pensare, sto mettendo in fila tutti quelli che dicono di essere pazzi di me e ti farò sapere”. Poi lui ha cominciato a cantare il brano musicale ‘My Way’. Mai comunque lo sguardo di Barbarella era stato così imbarazzato come in questa occasione. (Continua dopo la foto)









Poi è arrivato finalmente il momento di parlare realmente di Dayane Mello. Antonio Zequila ha svelato: “C’è stato un flirt telefonico, l’ho cercata per un film e abbiamo fatto una telefonata di due ore e mezza”. A quanto pare la pellicola non è andata a buon fine a causa del coronavirus. Ma si sono sentiti ed aveva probabilmente sperato potesse nascere qualcosa con la gieffina.

