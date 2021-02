Se alla conduzione della nuova Isola dei Famosi sarà sostituita da Ilary Blasi alla guida de Le Iene ci sarà sempre lei. Parliamo ovviamente di Alessia Marcuzzi, presentatrice molto amata dal pubblico, che tornerà con le nuove puntate del noto programma a partire dal 9 febbraio, ore 21:10. Al suo fianco confermato Nicola Savino con cui si è ormai creata una chimica perfetta. Alessia ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni alcuni dei momenti salienti della sua esperienza a Le Iene.

Ormai la conduttrice romana ha raggiunto un traguardo che può tranquillamente considerarsi storico: sono ben 20, infatti, gli anni alla conduzione del programma di Italia Uno. E dall'alto di questo risultato la Marcuzzi può effettivamente raccontare una parte importante della vita della trasmissione. In questo lungo tempo, però, non tutto è sempre andato nel verso giusto e, anzi, in qualche occasione Alessia si è addirittura vergognata per quello che è stato trasmesso.















In un caso, in particolare, Alessia Marcuzzi ha ammesso: "Feci dei servizi in cui entravo ed uscivo da dei negozi senza pagare per segnalare i privilegi dei vip. Mi sono vergognata tantissimo, io che non mi sono mai negata neanche ad un autografo". I 20 anni passati alla guida del programma non sono stati comunque continuativi. Nel 2006 Alessia si separò da Le Iene per approdare alla sesta edizione del Grande Fratello.















Per Alessia Marcuzzi quel trasloco da Italia Uno a Canale Cinque fu un'occasione da non lasciarsi sfuggire, ma fu anche una decisione non facilissima da prendere: "Fu una specie di abbandono della famiglia, come quando cresci e te ne vai di casa. All'inizio mi fece strano non fare più parte de Le Iene". Alessia ha poi voluto ricordare un altro momento decisamente drammatico della sua avventura a Le Iene, ovvero la notizia della scomparsa di Nadia Toffa: "È stato uno dei momenti più difficili della mia carriera" ha spiegato.









E in questi ultimi giorni Alessia Marcuzzi è stata coinvolta in una polemica lanciata da un ex concorrente di Temptation Island, Sofia Calesso. Quest’ultima ha affermato che Carlotta Dell’Isola, concorrente del Grande Fratello Vip, sarebbe raccomandata proprio da Alessia Marcuzzi. E Alessia su Twitter ha risposto così: “Io che raccomando Carlotta? Ma la follia. Ho conosciuto Carlotta a Temptation Island, non l’avevo mai vista prima. Finito tutto le ho scritto su direct perché mi faceva ridere e ci siamo viste”.

