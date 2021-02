Mancano ancora diversi giorni al prossimo appuntamento del sabato di ‘Amici 20’, ma l’alta tensione non si registra esclusivamente nell’appuntamento settimanale in questione. Infatti, in queste ore Alessandra Celentano ha perso completamente la ragione e si è infuriata tantissimo. Nella giornata del 2 febbraio ha chiamato tutti i ballerini, visto che il giorno prima si sarebbero comportati in modo non adeguato, come rivelato dal maestro che li segue costantemente.

Allora, la maestra di ballo ha iniziato ad inveire contro gli allievi. Ha innanzitutto preso una decisione netta, ovvero quella di sospendere la felpa di Tommaso. Una sanzione disciplinare molto pesante nei suoi confronti. Ma il ragazzo si è lamentato moltissimo perché avrebbe preferito che tutti subissero un provvedimento, invece a pagare le conseguenze è stato solamente lui. Ma alla Celentano non è andata giù la solidarietà mancata da parte di 5 ballerini di Veronica e Lorella.















Alessandra Celentano ha infatti affermato che avrebbero potuto dire che tutti meritassero la sanzione, senza lasciare solo il malcapitato Tommaso. Le sue frasi sono state tutt'altro che dolci: "Voi protetti dalle vostre mamma chioccia, che non fanno il vostro bene. Perché non vi educano. Pensate di fare i furbetti. Siete degli scolaretti immaturi. Non dimostrate maturità o carattere. Quindi sapete cosa vi dico? Tenetevi le vostre maglie, tra l'altro alcune immeritate a mio parere, vedi Martina e Rosa".















Alessandra Celentano ha aggiunto: "Voi non avete disciplina, siete immaturi. Non avete la responsabilità di affrontare una cosa così grande". Martina ha ammesso di essersi arrabbiata per quel giudizio riguardante l'immaturità. Tommaso ha comunque detto che non si sarebbe mai aspettato di ricevere solidarietà, però avrebbe voluto che fosse stato assunto un giudizio unico per tutti. Staremo a vedere nei prossimi giorni cosa accadrà e se scoppieranno ulteriori polemiche.









Sabato scorso Alessandra Celentano si è scagliata contro Lorella Cuccarini: “Questo non te lo faccio dire, perché tu spari le frecciatine”. Maria De Filippi ha anche preso la parola, ribandendo il concetto espresso da Lorella Cuccarini. Le due maestre di ‘Amici 20’ hanno dei modi di fare differenti. La Celentano ha concluso l’argomento, dicendo: “Tu pensi che io sia in malafede e questo mi offende”.

