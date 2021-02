“Sembra lo studio del GF Vip”. Sanremo 2021, pubblicate le prime foto della scenografia: come sarà il palco dell’Ariston

Il Festival di Sanremo 2021 si svolgerà dal 2 al 6 marzo senza pubblico in sala, né eventi esterni e presenza di programmi collegati al Festival. Sono questi i punti contenuti nel protocollo organizzativo sanitario che la Rai presenterà domani al Cts per il prossimo Festival di Sanremo.

"La Rai, al termine di una riunione con il direttore artistico in cui sono stati esaminati in dettaglio i vari scenari – recita la nota dell'Azienda – ritiene che la 71esima edizione del Festival di Sanremo, prevista dal 2 al 6 marzo, debba concentrarsi esclusivamente sull'evento serale al Teatro Ariston. Per tale motivo domani l'Azienda presenterà al Cts il protocollo organizzativo-sanitario che non prevede la presenza del pubblico al Teatro Ariston".















E ancora: "La Rai ha dato pertanto indicazioni al direttore artistico per lavorare su idee creative compatibili con questa impostazione. Non sono previsti eventi esterni e la presenza a Sanremo di programmi collegati al Festival, che negli ultimi anni hanno animato la rassegna canora. Con tale impostazione la Rai intende produrre il massimo sforzo per realizzare un Festival in sicurezza e portare lo show ai suoi telespettatori nel rispetto del mondo della musica e della storia del Festival".















Al termine di un incontro con Amadeus, in cui "sono stati esaminati in dettaglio i vari scenari", la Rai ha sgombrato il campo definitivamente dalla polemica sul pubblico in sala, chiarendo che all'Ariston non ci saranno neanche i figuranti in platea. Ma soprattutto ha chiarito che il piano anti-Covid che consegnerà domani al Cts, prevede un festival che si concentrerà esclusivamente sulla diretta della gara musicale e dei momenti di spettacolo che la circonderanno. Viale Mazzini ha annunciato anche che non trasferirà nella città dei fiori tutti quei programmi del day time, tradizionalmente spostati per una settimana in riviera, che si accontenteranno di collegarsi con Sanremo con degli inviati. Questo garantirà un alleggerimento di tutto il carosello festivaliero facendo muovere anche intorno al Teatro Ariston molte meno persone del solito.









A voi non fa pensare allo studio del GF??🤔🤔 o all’astronave che aveva Morandi? #Sanremo2021 pic.twitter.com/SexFsSPQtC — Alfredo Cofini (@AlfredoCofini) February 2, 2021

Piccolo spoiler che giunge dal teatro Ariston sulla scenografia di #Sanremo2021 pic.twitter.com/CgNHmyRg6e — Cinguetterai (@Cinguetterai) February 2, 2021

Intanto sui social sono spuntate le prime foto della scenografia 2021. “Mi fa male il cuore a pensare che non ci sarà nessuno in sala per questo palco”, si legge tra i commenti dei tweet con le foto del palco della prossima edizione del Festival di Sanremo. I commenti sembrano essere entusiasti, anche se qualcuno ha paragonato la scenografia allo studio del Grande Fratello Vip.

