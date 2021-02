L’Isola dei Famosi 2021 si farà, non c’è dubbio. Nonostante i problemi legati al Coronavirus la trasmissione andrà in onda regolarmente. La prima puntata sarà trasmessa lunedì 8 marzo. È quasi tutto stabilito, anche se ci sono diverse tessere del mosaico che devono ancora andare al loro posto. E i rumors e le anticipazioni si moltiplicano. Sicuro il cambio di conduzione, al posto di Alessia Marcuzzi ci sarà Ilary Blasi.

Sono poi tanti i nomi che sono stati accostati al programma, come quello di Asia Argento, che però ha smentito tutto su Instagram. Tra i papabili spunta il nome dell'attore Brando Giorgi, pseudonimo di Lelio Sanità di Toppi. L'ultima novità riguarda invece il ruolo dell'opinionista che sarà affidato ad una cantante conosciutissima in Italia e non solo. A dare l'anticipazione è stato il sito Giornalettismo…















Nella nuova edizione de L'Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi, vedremo come opinionista Iva Zanicchi che non è nuova al mondo dei reality show. Iva, infatti, è già stata opinionista delle ultime edizioni de Il Grande Fratello Nip, insieme a Cristiano Malgioglio. E i telespettatori ne hanno potuto apprezzare l'ironia e l'equilibrato metro di giudizio. Insomma la coppia Zanicchi-Malgioglio ha funzionato. E anche nella nuova stagione de L'Isola dei Famosi Iva non sarà sola.















Iva Zanicchi come opinionista a L'Isola dei Famosi è cosa data praticamente per certa. Restano invece dei dubbi su chi sarà ad affiancare la cantante, quando alla prima puntata del reality manca poco più di un mese. Iva ritroverà Ilary Blasi che aveva già affiancato al Grande Fratello Nip. Stando a quanto riportato da Giornalettismo Iva Zanicchi è riuscita ad avere la meglio su Marisa Laurito, con la quale c'è stato un vero e proprio testa a testa.









Il secondo opinionista sarà un volto maschile, anche se la scelta non è stata ancora fatta. E non è neppure definitiva la decisione sull’inviata. Qualche giorno fa era stato fatto il nome di Elenoire Casalegno, ma l’ex gieffina è tuttora in attesa di un sì. Dunque da questo punto di vista aspettiamo l’ufficialità. Con la scelta di Iva Zanicchi, infine, sfuma il sogno di molti telespettatori di vedere insieme a L’Isola dei Famosi la coppia Tommaso Zorzi-Stefania Orlando.

