“Quattro anni che non vedo s***”. Gemma Galgani scandalosa a UeD. Maria De Filippi e opinionisti di sasso

Puntata con un speciale quella di ieri di “Uomini e Donne”. Il cane Saki, uno Staffordshire Bull Terrier, è entrato in studio insieme a Maria De Filippi scatenando lo stupore del parterre. Insieme alla conduttrice il cane è rimasto seduto sulle scale dello studio, dove la conduttrice solitamente conduce il programma di Canale 5e diventando in pochissimo la star della puntata.

Oggi, invece, la star è stata la solita Gemma Galgani, reduce dalla rottura con Maurizio, cavaliere che l’ha scaricata dopo una frequentazione di appena un mese. Il pomeriggio di Uomini e Donne si apre con una segnalazione ricevuta dalla dama di Torino secondo cui Maurizio avrebbe un’amante. “Una mia conoscente, all’inizio della mia frequentazione con Maurizio, mi aveva scritto dicendomi di stare lontana da Maurizio descrivendolo come una persona inaffidabile”, ha raccontato Gemma. (Continua a leggere dopo la foto)















La Galgani, all’epoca già intenzionata a conoscere Maurizio, aveva però deciso di non dare peso alle parole dell’amica salvo cambiare idea dopo la rottura. “A questo punto la tua amica dica chi è la mia amante. Visto che è una fonte sicura, sincera e vera, racconti tutto. La tua segnalazione non vale niente a meno che tale persona non dica chi è questa presunta amante”, ha commentato Maurizio negando la frequentazione con un’altra donna. Gianni Sperti ha ascoltato la segnalazione e ha commentato: “La signora, nell’audio, dice anche che tutto il Paese sa della presenza di questa donna nella vita di Maurizio”, aggiunge Gianni. (Continua a leggere dopo la foto)















“A noi non è arrivata nessuna segnalazione anonima su Maurizio”, commenta Maria De Filippi che spiega di non poter mandare in onda l’audio arrivato alla dama torinese perché non c’è la liberatoria della persona che parla.

“Gemma ha cominciato a ricevere la segnalazione all’inizio della frequentazione, ma le dato peso quando ha notato un cambiamento nell’atteggiamento di Maurizio. C’è da dire che questa donna non ha un nome e che non c’è nessuna segnalazione oltre quella che ha ricevuto Gemma”, ha raccontato Maria De Filippi. (Continua a leggere dopo la foto)









Come sempre Tina Cipollari è intervenuta per commantare la storia tra Gemma e Maurizio, e tra un botta e risposta alla dama torinese è scappata una frase che ha colpito tutti, in particolar modo Maria De Filippi, che l’ha ripresa: “Gemma ma quest’anno…”, ha detto la conduttrice dopo aver sentito la battuta della Galgani che, in riferimento al rapporto che c’è stato con il cavaliere, ha detto: “Erano quattro anni che non vedevo s***o”.

