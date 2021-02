“Chi sarà sul palco con Amadeus”. Sanremo 2021, quest’anno cambia tutto: la nuova voce sulle conduttrici

Manca un mese all’inizio dell’edizione numero 71 di Sanremo. La data d’inizio del 71° Festival della canzone italiana sembra essere l’unica notizia certa allo stato attuale, anche perché i cambiamenti sono all’ordine del giorno e probabilmente lo saranno fino a pochi giorni prima dello start ufficiale a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Anche il Festival deve necessariamente adeguarsi alle regole che gli italiani seguono ormai da un anno.

Non sarà lo show della rinascita, ma sarà il Sanremo che rappresenterà il tempo che stiamo vivendo, quello del Covid: pertanto all'interno del teatro Ariston non ci sarà pubblico e questa assenza si farà particolarmente sentire. Negli ultimi giorni ci sono state molte polemiche in tal senso. Si è parlato di pubblico pagante, di figuranti: nulla di tutto questo. Il Festival dovrebbe rimanere all'Ariston, ma privato degli spettatori in sala.















Amadeus, Fiorello, le co-conduttrici e gli ospiti, siamo certi, si impegneranno affinché nelle case degli italiani possa sopraggiungere divertimento e spensieratezza così come è avvenuto negli anni passati. Anche se molti particolari non saranno come prima: niente applausi, nessuna risata, platea e galleria rimarranno silenziose e in attesa che tutto questo possa terminare al più presto.















Il Festival cercherà ugualmente di sorprendere. Amadeus ha nuovamente voluto Fiorello al suo fianco e insieme a loro ci saranno anche gli ospiti fissi Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic. La rosa delle co-conduttrici, invece, sta pian piano prendendo quota. Come si legge su Tv sorrisi e canzoni, le co-conduttrici dovrebbero essere cinque, una per ogni serata del Festival. Non più dieci come lo scorso anno. Ad aprire la prima sarà la top model Naomi Campbell, a seguire vedremo anche la cantante Elodie e l'attrice Matilda De Angelis.









Sempre secondo il settimanale un altro nome potrebbe essere quello di Serena Rossi, che sta vivendo un momento di grande popolarità grazie alla fiction Mina Settembre che la vede nel ruolo di protagonista. Serena Rossi condurrà a marzo un nuovo programma sulla prima rete, La canzone segreta. Ancora top secret, invece il nome della quinta e ultima donna che calcherà il palco. Per quanto riguarda gli ospiti, come riportava il sito di Davide Maggio, si davano per certi i nomi di artisti italiani quali Giuliano Sangiorgi, Elisa, Fiorella Mannoia e Ornella Vanoni. Quest’ultima appare a oggi quella più certa.

