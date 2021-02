Nella serata del primo febbraio la puntata in diretta del ‘Grande Fratello Vip’ ha decretato l’eliminazione dal programma di Carlotta Dell’Isola. Inoltre, c’è stato l’atteso confronto tra Andrea Zenga e suo fratello Nicolò e la stessa Carlotta, poco prima di abbandonare il reality show, ha ricevuto la sorpresa del compagno Nello Sorrentino che le ha chiesto di sposarlo. Dopo la puntata, come succede costantemente, è arrivato il tempo di fare alcuni bilanci e nel mirino è finita Maria Teresa Ruta.

La conduttrice televisiva ha fornito una sua versione su quanto detto ad Andrea Zelletta. Ha provato a convincerlo a non indicarla nelle nomination, ma questo suo atteggiamento ha infastidito non poco. Ormai la mamma di Guenda Goria sembra essere stata presa di mira dalla maggioranza dei concorrenti, i quali sono stufi di assistere a comportamenti inadeguati della donna. Chi ha il dente maggiormente avvelenato è la modella Dayane Mello, che non ha fatto troppi giri di parole.















Non è stato perdonato il suo cambio di decisione improvviso, infatti aveva preferito mandare in finale Pierpaolo Pretelli anziché Andrea Zelletta, come comunicato precedentemente. Durante una conversazione portata avanti all'interno della stanza arancione, è stata accusata dai coinquilini di aver ormai assunto un atteggiamento da vittima. Inoltre, sarebbe abile a cambiare versione dei fatti proprio per avere sempre ragione e cercare di farsi amare dal pubblico da casa.















E a vuotare il sacco su Maria Teresa Ruta ci ha pensato soprattutto Dayane Mello: "L'ho nominata dopo il discorso con Andrea. La mia motivazione è stata che, purtroppo, per me ci sono cose che non quadrano e lei mi soffoca. Cerca di creare dinamiche quando vede tutto piatto, e se la prende con te. Questa cosa non mi sta bene. Ultimamente lo sta facendo molto di più, vuole attirare l'attenzione e fa la vittima. Quando è arrivata Samantha il comportamento è peggiorato. Vuole essere sempre al centro".









Dopo questa dichiarazione della Mello su Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando ha dato ragione alla sudamericana. Infatti, ha ritenuto che il comportamento della gieffina sia ormai estremamente fastidioso. Anche Samantha De Grenet e Tommaso Zorzi hanno avuto da ridire sulla Ruta, quindi la stragrande maggioranza degli inquilini sta iniziando seriamente a stancarsi dei suoi capricci.

