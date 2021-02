Filippo Nardi è stato squalificato dal Grande Fratello Vip a pochi giorni dal suo ingresso nella Casa. Il provvedimento è scattato dopo una lunga serie di frasi sessiste e pesanti che il concorrente ha rivolto a Maria Teresa Ruta. “Ha pronunciato in modo reiterato delle frasi molto offensive verso le donne della casa. In particolare verso Maria Teresa Ruta, ma anche verso le altre vip. È un tema delicato e né io né la famiglia del GF vogliamo passarci sopra, bisogna condannare i comportamenti sbagliati e non prenderli con leggerezza”, era stata la motivazione letta in diretta da Alfonso Signorini.

Nonostante le scuse e la spiegazione delle parole pronunciate su Maria Teresa Ruta (“Questa non è violenza, era in tono scherzoso”), il conduttore era stato irremovibile con l’inquilino spiegandogli: “Questo non è uno scherzo!”. “Io chiedo scusa se ho offeso qualcuno con questa battute di cattivo gusto, ma non credo di essere un sessista”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Questo è un programma libero, dove si è liberi di essere se stessi, ma sempre nel rispetto degli altri”, aveva spiegato Signorini durante il confronto. Filippo Nardi si era detto dispiaciuto e aveva chiesto scusa a tutte le ragazze ma in particolar modo a Maria Teresa. “Filippo stare nella Casa del Grande Fratello comporta delle responsabilità nei confronti di chi ci guarda. Le tue parole reiterate nel tempo non possono essere tollerabili. Per queste ragioni la conseguenza è inevitabile, per queste ragioni sei squalificato dalla casa”, era stato il verdetto del GF Vip. (Continua a leggere dopo la foto)















A quel punto l’inquilino era stato invitato a fare le valigie e ad abbandonare la casa. A quasi due mesi dalla squalifica, Filippo Nardi è tornato a parlare prendendo spunto dalla recente decisione del GF Vip di non squalificare Alda D’Eusanio, rea di aver utilizzato un epiteto razzista (lo stesso che era costato la squalifica di Fausto Leali) durante una chiacchierata con i vipponi. “Adoro Alda e perdono il suo scivolone, ciò che non perdono vero è l’ipocrisia terrificante del GF, che brutto esempio di due pesi e due misure! Da che pulpito questi finti perbenisti condannano alcuni e perdonano altri lavandosi le mani in un modo biblico, poveri veramente”, ha scritto su Instagram Nardi. (Continua a leggere dopo la foto)









Insomma, per l’ex concorrente la produzione ha fatto figli e figliastri, salvando Alda D’Eusanio con un televoto flash che ha creato non pochi malumori nei telespettatori che, proprio in fase di votazione, hanno riscontrato il malfunzionamento dell’app di Mediaset Play. “Fatalità l’App non funziona”, “Non funziona l’App, buffoni e falsi”, “Tutto truccato, l’App non va, m**de!”, si legge infatti sui social.

