Capire i motivi del successo di Uomini e Donne da 20 anni a questa parte non è facile ma gran parte del merito va a Maria De Filippi, non solo inventrice del format ma nocchiera tra i flutti altalenanti dell’Auditel. Il punto più difficile Maria De Filippi lo ha toccato in primavera, dopo lo scoppio della pandemia. La versione on line non era stata gradita dal pubblico che l’aveva bocciata.

Una sconfitta di cui Maria ha fatto tesoro, tornando alla carica (grazie anche al suo squadrone, l’inossidabile Gemma Galgani per prima) e prima negli ascolti. Gemma Galgani tornata protagonista nella puntata di lunedì durante la quale ha avuto modo di accogliere un nuovo cavaliere, Maurizio. E durante una discussione con Tina Cipollari, la dama è stata ripresa proprio da Maria. Gemma ha spiazzato tutti, conduttrice compresa, lasciandosi sfuggire una frase che non è proprio da lei: “Sono quattro anni che non vedevo se..o”. Continua dopo la foto















A quel punto, la De Filippi ridendo le ha fatto notare: “Gemma ma quest’anno… cioè..”. Non ha terminato la frase, ma ha fatto capire di aver trovato strana la dichiarazione fatta dalla Galgani. Poi l’ingresso in studio di Gianluca, il cavaliere arrivato giorni fa in trasmissione per corteggiare Gemma che ha però presto concluso la sua conoscenza. Continua dopo la foto















Ma a sorprendere il pubblico a casa e i presenti in studio questa volta non è stata Gemma. E nemmeno Tina. Ma proprio Maria De Filippi, che è entrata in studio accompagnata da un ospite speciale, ovvero Saki, il cane di Alessio Sakara. Mai successo prima e certamente nessuno si sarebbe aspettato di vedere il cane all’interno dello studio. Continua dopo la foto











Presenza quanto mai gradita a differenza, sembra, di altre. Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che Maria De Filippi racconterà che da tempo ormai, Veronica Ursida avrebbe chiesto di tornare nel Trono Over, dopo la fine della sua frequentazione con Giovanni. Maria ha però confidato che che al momento la decisione della redazione sarebbe di allungare i tempi del ritorno dell’ex protagonista del Trono Over. Dietro ci sarebbe un ‘no’ bello e buono dettato proprio da Maria. Difficile da credere, visto il carattere dolce della De Filippi, ma un pizzico di dubbio resta.

