La nuova puntata del Grande Fratello Vip, quella andata in onda lunedì 1 febbraio, è stata importante anche per Giulia Salemi. Che per la prima volta da quando è iniziato questo suo secondo reality ha incontrato sua madre, Fariba Teherani, nota ai telespettatori italiani per aver partecipato a Pechino Express in coppia proprio con la figlia e nelle vesti di opinionista in diverse trasmissioni come Pomeriggio Cinque o Domenica Live di Barbara D’Urso.

Con lei, però, Giulia ha avuto qualche piccolo problema al Grande Fratello Vip 3, quindi questa volta ha messo le cose in chiaro con sua madre chiedendole espressamente di non interferire con le sue scelte. E finora, in effetti, Fariba non si è vista né sentita, nemmeno sui giornali. Ma ora che il GF Vip si avvicina al termine, ha sorpreso Giulia.















Dopo una lettera molto accorata, le due si sono incontrate nel giardino del Cucurio. E mamma Fariba ha anche avuto la possibilità di conoscere Pierpaolo Pretelli. "All'inizio non mi piacevi, poi pian piano osservandoti hai decifrato il lucchetto del mio cuore. Io vedo la luce nei tuoi occhi quando guardi Giulia, ogni giorno", ha detto Fariba a Pretelli.















A quel punto l'inaspettata e romantica dichiarazione d'amore di Pier davanti a Fariba: "Anche io mi sto innamorando di lei". Il pubblico, invece, si sta innamorando sempre di più dei look di Giulia, che anche lunedì 1 febbraio non ha deluso le aspettative. Per la diretta ha scelto un vestito di Jijil Collection nero, con una profonda scollatura a cuore arricciata e le maniche lunghe, leggermente a sbuffo.











Un mini dress che aveva sfoggiato anche nella ventunesima puntata ma in versione floreale. Il prezzo dell’abito, per chi se lo fosse perso, è di 229 euro. Ma il pezzo forte del look che ha colpito maggiormente le appassionate di moda sono le scarpe con il tacco in fantasia animalier firmate Le Silla. Anche queste le aveva già indossate in altre occasioni. Quanto costano? Parecchio: sul sito del brand le pumps maculate vengono vendute a 593 euro.

