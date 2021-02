A Storie italiane, il talk mattutino di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, si parla di violenza sulle donne in particolare dopo l’omicidio di Sonia Di Maggio a Minervino di Lecce (piccolo paese del Salento). La ragazza, 29 anni, è stata uccisa dal suo ex fidanzato Salvatore Carfora, fermato ad Otranto. L’uomo avrebbe confessato l’omicidio.

“Stavamo andando al supermercato io e lei da soli, poi è sbucato lui, l’ha presa dal collo e ha cominciato ad accoltellarla, e ha continuato dandole più di una ventina di coltellate. Lei ha cercato di liberarsi e io nel frattempo stavo cercando aiuto e non c’era nessuno, poi mi sono messo ad urlare ed è arrivato qualcuno. Ma lui era già scappato e lei stava a terra”. È il racconto agghiacciante fatto in diretta Tv a Mattino Norba da Francesco Damiano, 29 anni carpentiere, il fidanzato di Sonia Di Maggio, che era con lei al momento dell’omicidio. (Continua dopo la foto)















Parlando di questo argomento Alba Parietti, ospite di Eleonora Daniele, si ritiene privilegiata perché vive in un posto in cui le forze dell’ordine potrebbero soccorrerla velocemente. “Magari in alcuni paesini ci sono donne che non sanno se saranno tutelate in caso di denuncia o se l’assassino arriverà prima”, ha spiegato la Parietti. A questo punto Eleonora Daniele sbotta e si dissocia da quanto detto dalla conduttrice. (Continua dopo la foto)















“Non credo proprio che vi siano zone dove le forze dell’ordine non corrano subito in aiuto delle donne che denunciano. Mi dissocio da ciò che dici”, ha replicato la Daniele, difendendo il lavoro di polizia e carabinieri. “Sono tanti anni che mi occupo di cronaca – ha sottolineato ancora la presentatrice -. Queste cose non dipendono dalle zone. Scusate se mi scaldo su questi temi, ma li conosco bene! E conosco molto bene anche i dettagli”. (Continua dopo la foto)









Il confronto tra le due prosegue. Alba Parietti ha tenuto il punto spiegando: “Ci sono stati dei casi di donne non tutelate”. E la Daniele ha provato a chiudere così la discussione: “Tu parli di casi singoli, io non sto salvando tutte le situazioni”. “Mi sono spiegata male. Non volevo parlare di differenze in base alle zone d’Italia, ma di situazioni…”, ha precisato ancora la Parietti, non trovando però la sponda della Daniele: “Non sono d’accordo con quello che dici. La penso diversamente”.

