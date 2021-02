“La mia pelle in questo film sembrerà pazzesca quando lo vedrete (se lo vedrete) al cinema – scrive ai suoi 380mila follower, che in questi giorni si trova sul set del suo prossimo film – La verità è che non è così. Ricordatevi di non credere a tutto quello che vedete. Non ammazzatevi per raggiungere canoni estetici che non esistono. Valete molto di piu di tutto questo e ricordate: siate gentili e pazienti con voi stessi”.

Poche frasi che valgono tantissimo. Un condanna del body shaming, piaga sempre più profonda dell'universo social. Una mano tesa ad accettarsi senza compromessi e senza i sensi di colpa che la società innesca. Non è la prima volta che l'attrice ne parla. Già in passato aveva mostrato gli effetti dell'acne sul suo viso con un post che vale la pena riproporre. "Ci sono cose che non si possono controllare e quest'anno ce l'ha insegnato bene. Ci sono cambiamenti che dobbiamo accettare nella nostra vita e, insieme ad essi, la percezione di noi stessi e del mondo che ci circonda".















E ancora: "Accadono cose paradossali nella vita no? Bene, per me essere un'attrice e lavorare con il volto mangiato dall'acne è una di queste. Ogni giorno devo svegliarmi e presentarmi prima davanti allo specchio e poi davanti alla macchina da presa con tutto il carico emotivo che già comporta ed essere "splendida", in parte e concentrata insieme a tutte le mie paure e insicurezze letteralmente a fior di pelle".















E conclude: "Ci sono problemi ben più grandi nella vita, ne sono consapevole, ma volevo condividere questa piccola verità forse per sentirmi più forte, forse per accettarmi meglio. Le nostre paure ci possono paralizzare o possono diventare una grande forza, sta a noi scegliere la strada. E praticare tanta gratitudine per tutte le cose belle che ci accadono e magari, anche per quelle brutte".











Lei è Matilda De Angelis, 26 anni attrice (nel 2016, quando ha vestito i panni di Ambra nella serie Tv ‘Tutto può succedere’, andata in onda dal 2015 al 2018 su Rai 1, nel suo cv si annoverano film di prestigio come ‘Veloce come il vento’ con Stefano Accorsi per la regia di Matteo Rovere, ‘Una famiglia’ diretto da Sebastiano Riso, ‘Il premio’ di Alessandro Gassmann), premiata per il suo coraggio. “Mi sono arrivati molti ringraziamenti per la foto di prima, ma in realtà siete voi che fate sentire me bene, non io voi. Mi fate sentire sicura”.

