“Ora mi levo una scarpa!”. GF Vip, Elisabetta Gregoraci non ce la fa più, sbrocca in diretta ed esce dallo studio

Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 1 febbraio, Giulia Salemi ha incontrato sua madre, Fariba Teherani, nota ai telespettatori italiani per aver partecipato a Pechino Express in coppia proprio con la figlia e nelle vesti di opinionista in diverse trasmissioni come Pomeriggio Cinque o Domenica Live di Barbara D’Urso. All’interno della casa del Grande Fratello Vip Giulia Salemi ha trovato l’amore per lei questo percorso si sta rivelando davvero straordinario.

L’influencer milanese, ora legata a Pierpaolo Pretelli, è molto legata alla sua famiglia, in particolar modo a sua mamma Fariba, con la quale però ha avuto qualche piccolo problema durante la sua ultima partecipazione di Grande Fratello Vip 3, che le è costata una squalifica. Prima dell’ingresso nella casa, Giulia aveva raccontato di aver messo le cose in chiaro con sua madre chiedendole espressamente di non interferire con le sue scelte. (Continua a leggere dopo la foto)















Durante la puntata in diretta, Giulia ha incontrato mamma Fariba e con l’occasione c’è stata la presentazione ufficiale con Pierpaolo Pretelli. In collegamento con la Casa, Alfonso Signorini chiede a Giulia di raggiungere il giardino del Cucurio, parte il freeze e dietro al vetro degli abbracci appare Fariba. “Quando hai problemi con qualcuno parlagli solo se ha voglia di sentirti. Non parlare solo di te, vogliamo conoscere anche le altre storie”, commenta in tono serio la donna. (Continua a leggere dopo la foto)















“Le persone intelligenti ti fanno finire. Se hanno deciso di non ascoltarti non continuare. Invece di parlare, chiedi le storie degli altri, fai domande e ascolta. Tu eri una bambina per cui le maestre mi facevano sempre i complimenti, per l’educazione. Ogni volta che dici “c….” mi ferisci, non dirlo più”, la rimprovera ancora la figlia.

Dopo lo stop freeze madre e figlia possono abbracciarsi, ma le sorprese non sono finite perché Pierpaolo le raggiunge nel Cucurio e per la prima volta incontra mamma Fariba.

“All’inizio non mi piacevi, poi pian piano osservandoti hai decifrato il lucchetto del mio cuore. Io vedo la luce nei tuoi occhi quando guardi Giulia, ogni giorno”, ha detto Fariba a Pretelli, che rompe il ghiaccio rivelando: “Anche io mi sto innamorando di lei”. (Continua a leggere dopo la foto)









Elisabetta Gregoraci vuole scappare dallo studio#GFVIP pic.twitter.com/9C3pYshjL7 — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 1, 2021

Alfonso Signorini non può fare a meno di rivolgersi a Elisabetta Gregoraci che, stufa di questo teatrino, si copre il volto e si alza dalla sedia. Il conduttore la riprende: “Guardi la Gregoraci, sta scappando!”. E lei risponde: “Devo fare la pipì. Stavo andando in bagno!”, poi si leva la scarpa (“Ora mi levo una scarpa”) e rincorre Signorini.

