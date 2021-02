Nei giorni scorsi Francesco Chiofalo aveva annunciato l’intenzione di operarsi. Infatti, aveva comunicato a tutti i suoi fan di essere in Turchia, più precisamente nella città di Istanbul, per effettuare un intervento chirurgico. Non per un problema di salute fortunatamente, ma per aggiustare alcuni aspetti del suo corpo. Ricorderete che precedentemente aveva deciso di sottoporsi ad un trapianto di barba perché non amava particolarmente quella che aveva prima del ritocco.

Parlando di sé, aveva detto in passato: “Voglio essere sincero e dire una cosa mai detta finora: io in realtà non mi piaccio, mi vedo bruttissimo sin da quando sono piccolo, non accetto la mia immagine – ha detto ai fan – Ecco forse il motivo per cui ho voluto modificare il mio corpo, con la palestra, con i tatuaggi. Non mi sono mai accettato e con questo intervento di chirurgia plastica al viso andrò a modificare un qualcosa che a me ha sempre dato enormi problemi”. Ora si è svelato al pubblico. (Continua dopo la foto)















Dopo essersi sottoposto alla rinoplastica per ritoccare il suo naso, Francesco Chiofalo si è presentato per la prima volta davanti alle telecamere. Ha scelto Barbara D’Urso e il suo programma ‘Live – Non è la D’Urso’ per far vedere a tutti com’è adesso. Sul suo volto era presente un gran sorriso ed una ritrovata serenità. Ha ammesso alla padrona di casa di sentirsi molto soddisfatto del lavoro operato dai medici, che gli hanno permesso di avere un naso decisamente migliore. (Continua dopo la foto)















Parlando con Barbarella Francesco Chiofalo ha detto: “Il mio non mi piaceva. Ora è ancora un po’ gonfio”. Eppure gli ospiti di ‘Live’ non l’hanno pensata alla stessa maniera, infatti hanno ammesso che stava meglio prima dell’operazione. Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip ex concorrente del ‘GF Vip’, lo ha però difeso: “Ma si è aggiustato solo la punta”. Prima di concludere l’argomento, ‘Lenticchio’ ha riferito che aveva comunque alcuni problemi che finalmente adesso ha risolto. (Continua dopo la foto)









Francesco Chiofalo ha chiosato, dicendo: “Avevo anche il setto nasale deviato. Ho rifatto tutto il naso”. Poi ha precisato che tutti i risultati potranno vedersi perfettamente tra qualche mese. Barbara D’Urso ha commentato prima di salutarlo: “Ti sei fatto il nasino all’insù come Alain Delon”. Ma lui è completamente felice di tutto questo e non ha assolutamente dato retta a coloro che contestavano la sua decisione.

Ilary Blasi, lusso estremo anche in casa: quanto costa questa maglia