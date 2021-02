Siamo ad un passo dalla nuova puntata in diretta del ‘Grande Fratello Vip’. Si materializzerà una sorpresa meravigliosa per Carlotta Dell’Isola, la quale avrà l’opportunità di incontrare il suo fidanzato Nello Sorrentino. Non sono stati forniti molti dettagli su ciò che accadrà, ma la produzione ha annunciato che ci saranno emozioni uniche. Inoltre, entrerà anche la mamma di Giulia Salemi, Fariba, che finora è rimasta dietro le quinte non intervenendo mai nelle dinamiche della Casa.

Ma non è tutto perché anche Andrea Zenga avrà l’opportunità di incontrare una persona importante. Dopo il confronto con papà Walter, non andato sicuramente come si aspettavano in tanti e dopo momenti di profondo malessere, potrà finalmente respirare un po’ ed emozionarsi positivamente. Infatti, avrà il piacere di vedere una persona fondamentale nella sua vita. Andiamo a scoprire insieme che cosa aspetterà Andrea Zenga nella puntata che inizierà tra pochissimo su Canale 5. (Continua dopo la foto)















Parlando appunto di Walter Zenga, Andrea ha detto a Zelletta: “Mi dispiace pure che però si sia messo in una posizione del genere. Credo di averlo rispettato molto, anche protetto. Mi sento un peso anche per lui. Dopo i primi cinque minuti ho mollato, non vedevo l’ora che finisse”. E il modello tarantino ha consigliato una cosa: “Bisogna provare a ripartire da zero, anche con un rapporto amichevole”. Ma lui non appare molto convinto di ciò ed ha avuto un crollo emotivo. (Continua dopo la foto)















Avrà adesso la possibilità di incontrare dopo un bel po’ di tempo il suo adorato fratello Nicolò. Lo ha nominato diverse volte durante il dialogo con Walter, proprio perché Andrea Zenga ci tiene tantissimo. Ovviamente dovrebbe essere trattato l’argomento inerente il genitore, ma sarà anche l’occasione per salutarsi e fare un bilancio di questo periodo di tempo. C’è davvero tanta curiosità di capire quali parole utilizzerà Nicolò per spronarlo ad andare avanti e tentare di ottenere la finale. (Continua dopo la foto)









Questa era stata la reazione di Nicolò Zenga dopo l’incontro Andrea-Walter: “Viaggiare in prima… ma avere l’animo da terza classe. Chi vuole capire, capisca. Rivedendo a mente fredda il confronto di ieri. Vorrei dire che il primo cellulare è uscito nel 73…e quelli funzionano anche a Dubai, Madrid, America, Siria. Ecc. ecc.”. Infine ha voluto mostrare tutto il suo supporto a Andrea, definendolo “un grande signore”.

