Alessandro a C’è Posta Per Te conquista tutti: cosa si è scoperto sul suo profilo Instagram

Anche la quarta puntata di C’è Posta Per Te è stata seguitissima e tra le storie raccontate da Maria De Filippi, ormai regina del sabato sera, ha colpito il pubblico quella che ha visto come protagonista Alessandro. A chiamare la redazione è stato Maurizio, che non è il padre biologico del ragazzo, 18 anni, ma lo ama “più di quanto ami me stesso”, ha confidato con gli occhi lucidi alla conduttrice raccontando che gli è è stato affidato da Monia, la compagna morta qualche anno fa.

Maurizio ha voluto fare una sorpresa ad Alessandro chiamando in studio il suo campione del cuore, Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma è arrivato accompagnato dalla madre, Francesca Costa, e ha regalato al suo fan un computer e un assegno con una cifra molto importante, che però non è stata svelata. (Continua dopo la foto)















Maria ha scritto la cifra su un foglietto e mostrandola al suo ospite ha sottolineato: “Cambia la vita”. Il pubblico social a quel punto ha fatto esplodere “il toto assegno”. “Quanti zero ha scritto Maria? Mi sembrava quattro”, scrivono alcuni. E ancora: “Ma sono 10mila o 100mila euro?”. E c’è chi aggiunge: “Alcuni del pubblico dicono 70mila euro”. In ogni caso, Zaniolo si è dimostrato un campione di generosità.(Continua dopo la foto)















“Sei il mio esempio e sono qui per regalarti un sorriso. Da ora conta su di me”, le parole del calciatore al ragazzo che 14 mesi fa ha perso la mamma per una lunga malattia. Ma non solo la curiosità sulla cifra regalata ad Alessandro da Zaniolo. Su Twitter migliaia di telespettatori sono impazziti per il ragazzo tra apprezzamenti, meme e dediche (Continua dopo foto)











E chiaramente anche ricerche spasmodiche per arrivare al suo profilo Instagram. Alla fine il profilo di Alessandro è stato scovato dopo la puntata di C’è Posta Per Te e in poche ore ha avuto un’impennata di migliaia e migliaia di nuovi follower. L’account è privato ma nonostante questo c’è una sorpresa: non solo il 18enne è fidanzato, ma ha un profilo di coppia.

