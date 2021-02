La polemica sul Festival di Sanremo è stata al centro del dibattito, possiamo dirlo, nazionale, negli ultimi giorni. Se da un lato il conduttore e direttore artistico della kermesse Amadeus si dava da fare per superare le limitazioni anti-contagio e studiare ‘originali’ soluzioni per avere il pubblico, dall’altro il tweet del ministro Dario Franceschini ha smorzato ogni entusiasmo. “Il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile” le parole del ministro.

Da qui la reazione sdegnata di Amadeus. Dal suo staff è filtrata la clamorosa volontà del conduttore di lasciare il Festival. Poi Amadeus ha postato un messaggio sibillino: “L’ignorante afferma, il colto dubita, il saggio pensa. Un saggio penserebbe che non è opportuno organizzare una manifestazione come Sanremo in un periodo di morti e restrizioni”. E poi ha postato la seguente faq dello stesso governo: “Le trasmissioni televisive, in diretta o registrate, possono svolgersi in presenza di pubblico (comparse, figuranti, ospiti)?”. Con risposta positiva, ovviamente. Ma proprio in queste ore è arrivata la decisione definitiva della Rai… (Continua a leggere dopo la foto)















Dopo giorni di polemiche, tweet e frecciatine la Rai ha sciolto ogni dubbio: “La Rai, al termine di una riunione con il direttore artistico in cui sono stati esaminati in dettaglio i vari scenari (…) l’Azienda presenterà al Cts il protocollo organizzativo-sanitario che non prevede la presenza del pubblico al Teatro Ariston”. Dunque niente pubblico, il Festival di Sanremo, per la prima volta, si farà con un teatro Ariston vuoto. (Continua a leggere dopo la foto)















Nella nota diffusa dai vertici della Rai si legge ancora: “La Rai ha dato pertanto indicazioni al direttore artistico per lavorare su idee creative compatibili con questa impostazione. Non sono previsti eventi esterni e la presenza a Sanremo di programmi collegati al Festival, che negli ultimi anni hanno animato la rassegna canora. Con tale impostazione la Rai intende produrre il massimo sforzo per realizzare un Festival in sicurezza”. (Continua a leggere dopo la foto)









Dunque ora la palla passa nuovamente ad Amadeus che, tra l’altro, nei giorni scorsi era stato criticato anche dal Codacons, pronto a denunciare il conduttore qualora avesse voluto fare il Festival ad ogni costo. Staremo a vedere quale sarà la soluzione del direttore artistico, posto che Amadeus ha sempre dichiarato che fare Sanremo senza pubblico non avrebbe avuto senso.

“Sì al pubblico in sala”. Sanremo 2021, Amadeus smaschera il ministro Franceschini