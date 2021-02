Alda D’Eusanio è nella Casa del GF Vip da pochissimo ma ha già fatto parecchio parlare di sé. La giornalista e opinionista è entrata come concorrente ufficiale di questa quinta e lunghissima edizione del reality venerdì sera, in diretta. Poco dopo il suo ingresso un primo scivolone che ha fatto infuriare tanti: Alda ha usato il termine “ne*ro” nella Casa e, come si ricorderà, questo gesto in passato già era valso la squalifica di Fausto Leali.

Sui social, molti spettatori chiedono provvedimenti nei confronti della D’Eusanio e anche Enock, il fratello di Mario Balotelli e a sua volta ex gieffino, si è scagliato duramente contro di lei. A suo avviso la squalifica servirebbe a poco: “È inutile squalificare una persona per poi vederla dopo, quando esce, girarsi tutti i programmi televisivi”, ha scritto tra le Storie di Instagram. (Continua dopo la foto)















“Servono delle sanzioni in cui tu, quando te ne esci fuori con questi termini, in televisione non ci vai più. Questo serve, dare delle lezioni alle persone. Se vai in televisione e dici determinate cose, figuriamoci cosa dici fuori. È questo che mi spaventa. Se in televisione devi essere d’esempio per i giovani e per la gente…”, ha continuato Enock. Al di là dell’eventuale provvedimento che verrà preso dal GF Vip, Alda si è anche scagliata contro gli autori. (Continua dopo la foto)















A suo dire ha trascorso una notte particolarmente turbolenta anche se dorme in una stanza a parte e dopo essere stata disturbata più volte dalla voce degli autori, che hanno richiamato alcuni concorrenti in confessionale, Alda D’Eusanio è sbottata. Poi, la mattina successiva, ha raccontato la “sbroccata” a Stefania Orlando, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. (Continua dopo foto e post)











“Mentre stavo per addormentarmi ‘Tommaso in confessionale’, ma vaff****lo gli ho detto io”, ha rivelato Alda, con Stefania che ha commentato: “Strana sta cosa”. Poi la nuova concorrente ha proseguito: “Poi mi stavo addormentando di nuovo e sento di nuovo ‘Giulia in confessionale’. A Giù vedi d’annà a….” . “È davvero strano che si sia sentito fin da te”, ha concluso la Orlando.

“È solo colpa mia…”. Alba Parietti costretta a intervenire dopo le voci di squalifica dal GF Vip