Manca pochissimo e poi potremo gustare una nuova ed elettrizzante puntata del ‘Grande Fratello Vip’. Venerdì scorso a rubare la scena ci ha pensato il confronto tra Andrea Zenga e Walter Zenga. Ancora adesso, a giorni di distanza, quell’incontro che in pochi si attendevano ha avuto degli strascichi. Infatti, il giovane è molto triste ed ha avuto un crollo psicologico. Ha ammesso che avrebbe voluto terminasse prima quel faccia a faccia, che non gli ha creato altro che tensione.

Fortunatamente però il ‘Grande Fratello Vip’ non ha esclusivamente argomenti molto pesanti e delicati. Succederà infatti qualcosa di molto bello e tutti sono certi che la concorrente del reality show di Alfonso Signorini apprezzerà non poco questa meravigliosa sorpresa. Finora non ha ricevuto moltissimi regali, se non un bel messaggio aereo. Ma indubbiamente tutto questo non poteva bastare ed ecco dunque che nelle prossime ore assisteremo a qualcosa di molto interessante. (Continua dopo la foto)















Come svelato dai profili ufficiali social del ‘Grande Fratello Vip’, a ricevere una sorpresa che sarà sicuramente indimenticabile è Carlotta Dell’Isola. Lei è stata criticata parecchio per il suo essere un po’ troppo silenziosa e sulle sue, infatti non ha inciso particolarmente sulle dinamiche della Casa. Ma stasera sarà protagonista di un evento inedito, che la riempirà di gioia. I fan di Carlotta sono molto felici per lei perché potrà finalmente far splendere il sorriso sul suo bel viso. (Continua dopo la foto)















La produzione del ‘Grande Fratello Vip’ ha scritto: “Stasera la grande sorpresa di Nello per Carlotta. Sorprese ed emozioni uniche questa sera nella nuova puntata del GF Vip”. Dunque, il suo fidanzato Nello Sorrentino la sorprenderà. Non è dato sapere di più, infatti per i dettagli occorrerà necessariamente aspettare l’inizio della diretta, ma si tratterà di un evento molto positivo. Ricordiamo che nelle scorse settimane il partner ha rivelato di essere pronto ad unirsi in matrimonio. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

E sono subito arrivate le prime reazioni degli utenti: “Che tenero, forse va a prenderla per portarsela a casa”, “Sarà la proposta di matrimonio?”. E non sono mancate le critiche a Carlotta Dell’Isola: “La sua presenza è inutile”, “Speriamo che sia eliminata”, “Sono quasi due mesi che sta nella Casa ma nessuno si è reso conto della sua presenza”, “Bene la sorpresa, poi speriamo che vada via”.

