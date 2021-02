Andrea Zelletta avrebbe violato il regolamento del Grande Fratello Vip. È quanto circola sul web dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Il deejay ha rivelato agli altri concorrenti di aver parlato con Alba Parietti dopo essersi incontrati all’interno dello studio del GF Vip. Infatti pare che Andrea fuori la casa del Grande Fratello abbia incontrato la mamma di Francesco Oppini, giunta a Cinecittà per avere un faccia a faccia proprio con Maria Teresa Ruta.

Pare anche, stando alle parole di Zelletta, che la showgirl lo abbia riempito di complimenti. Le parole del deejay non sono passate inosservate: “Fuori ho incontrato Alba mi ha detto tante cose belle, mi ha detto che Francesco non vede l’ora di vedermi. Hai capito? Alba Parietti a me!”. Sul web è scoppiato il caos: molti hanno fatto notare che il deejay avrebbe infranto il regolamento poiché ha avuto contatti con il mondo esterno. (Continua dopo la foto)















Sulla questione è intervenuta proprio Alba Parietti con un post su Instagram dopo aver appreso che Zelletta rischia la squalifica. Ha raccontato come sono andate le cose tra lei e Andrea durante il breve incontro avvenuto fuori la casa del GF Vip. La showgirl spiega di aver urlato ad Andrea un piccolo incoraggiamento, vedendolo abbattuto, dicendogli che suo figlio, Francesco Oppini non vede l’ora di rivederlo: “Conosco il regolamento, non gli ho detto nulla che riguardasse l’esterno…Per correttezza mi sono limitata ad un saluto affettuoso”. Alba Parietti ci tiene a sottolineare che si è trattenuta anche dal parlare al modello della sua fidanzata, Natalia Paragoni, proprio per il rispetto che nutre verso le regole del GF Vip. (Continua dopo la foto)















Concludendo il post Alba Parietti si è assunta la responsabilità dell’incontro scagliandosi contro chi attacca Zelletta e chiedendo: “Evitare di dire scemenze e tantomeno cercare di metterlo in cattiva luce anche perché lui non ha nessuna responsabilità”. Alba Parietti ha anche ammesso – dopo averlo osservato attentamente nella casa del GF Vip – che Andrea Zelletta è uno dei suoi preferiti insieme a Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

“Lui non mi ha visto perché ero dietro, quindi è tutta colpa mia, sapendo quanto è difficile stare nella casa e quanto lui sia stanco, per rincuorarlo, gli ho urlato “Andrea, sei tu? sono Alba, Francesco mi parla sempre di te ti vuole un gran bene non vede l’ora di vederti , ciao” , conosco il regolamento, non gli ho detto nulla che riguardasse l’esterno, né notizie, neppure gli ho parlato di Natalia, anche se mi dispiaciuto non farlo perché so quanto lei ci tenesse. Ma per correttezza mi sono limitata un saluto affettuoso”, ha spiegato Alba Parietti.

