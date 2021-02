Grossa sorpresa a Uomini e Donne, di nuovo in tv dopo la consueta pausa del finesettimana. Nella puntata di lunedì è tornata protagonista Gemma Galgani, che ha avuto modo di accogliere un nuovo cavaliere, Maurizio. E durante una discussione con Tina Cipollari, la dama è stata ripresa proprio da Maria. Gemma ha spiazzato tutti, conduttrice compresa, lasciandosi sfuggire una frase che non è proprio da lei: “Sono quattro anni che non vedevo se..o”.

A quel punto, la De Filippi ridendo le ha fatto notare: “Gemma ma quest’anno… cioè..”. Non ha terminato la frase, ma ha fatto capire di aver trovato strana la dichiarazione fatta dalla Galgani. Poi l’ingresso in studio di Gianluca, il cavaliere arrivato giorni fa in trasmissione per corteggiare Gemma che ha però presto concluso la sua conoscenza. (Continua dopo la foto)















Ma a sorprendere il pubblico a casa e i presenti in studio questa volta non è stata Gemma. E nemmeno Tina. Ma proprio Maria De Filippi, che è entrata in studio accompagnata da un ospite speciale, ovvero Saki, il cane di Alessio Sakara. Mai successo prima e certamente nessuno si sarebbe aspettato di vedere il cane all’interno dello studio. (Continua dopo la foto)















“Adesso Saki sta buono un secondo e si calma”, le parole della padrona di casa. Vero è, però, che il pubblico conosce molto bene Saki, che è uno Staffordshire Bull Terrier perché già apparso in passato durante il finale delle puntate di “C’è posta per te”. Ma a UeD Saki ha praticamente rubato la scena ai protagonisti e fatto impazzire il pubblico. “Pazzesca”, hanno scritto gli utenti sui social riferendosi a Maria. (Continua dopo le foto)











Anche Gemma è rimasta rapita dall’amico a quattro zampe di Alessio Sakara, campione di arti marziali e volto di “Tu si que vales” (e fidanzato di Raffaella Mennoia). “Ti sta guardando male Saki – ha scherzato Gianni Sperti – Ti sta guardando storto pure lui…Guarda come ti guarda male…Ti ha puntato” E Tina ha confermato: “Si è vero. Ha puntato Gemma”.

