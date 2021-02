Massimo Cannoletta per settimane intere ha tenuto incollati milioni di telespettatori su Rai 1. Ha infatti emozionato e stupito tutti durante la sua lunghissima avventura a ‘L’Eredità’ di Flavio Insinna. Nel game show pre-serale della tv pubblica italiana è stato in grado di vincere cifre decisamente astronomiche. Il pubblico da casa lo ha amato sin dal primo giorno ed è diventato a tutti gli effetti un vero personaggio televisivo. Era dunque difficile immaginarlo ancora a lungo lontano dalla tv.

Dopo la sua esperienza al programma di Insinna, Massimo Cannoletta si era distinto a 'La Vita in diretta'. In più di un'occasione Alberto Matano aveva deciso di puntare su di lui e di invitarlo dunque come ospite per trattare i vari argomenti scelti in puntata. Ma adesso per lui si è materializzata ufficialmente una nuova avventura nel piccolo schermo. Quando la gente l'ha saputo, è esplosa di gioia. Andiamo a scoprire insieme dove vedremo Cannoletta nei prossimi giorni.















Finora dunque lo abbiamo visto spesso e volentieri come ospite di tanto in tanto, invece adesso è riuscito a conquistare il cosiddetto posto fisso in una delle trasmissioni più note della Rai. Massimo Cannoletta sarà infatti di scena a 'Oggi è un altro giorno', il programma condotto dalla presentatrice Serena Bortone. Ed è stata proprio la conduttrice a ufficializzare questa notizia. Il divulgatore culturale è stato già in studio nella giornata del primo febbraio e lo sarà anche in futuro.















Nell'appuntamento andato in onda qualche ora fa Rosanna Lambertucci gli ha anche posto una domanda ben precisa e decisamente privata: "Perché non ti sei ancora sposato?". E lui ha risposto: "Signora, io non avrei tempo". Ma, come detto precedentemente, tutti i dubbi sul suo domani sono stati fugati dalla Bortone. Durante la puntata ha infatti affermato: "Sarà tra noi, negli affetti stabili". Dunque, ospite fisso di 'Oggi è un altro giorno'. E non può che esserne del tutto soddisfatto.









Sul suo addio a ‘L’Eredità’, Massimo Cannoletta aveva svelato: “Nessuno all’Eredità mi ha mai detto che sarebbe stato meglio se fossi uscito. È stata una mia decisione, presa in piena autonomia, al 100 per 100. Voglio continuare a fare quello che facevo prima: divulgazione sui miei canali social, Twitter e Instagram. Posso dedicare una parte di quella somma a un progetto più strutturato e poi ho anche un nuovo bacino di utenti”.

