Non sappiamo se sia l’eccitazione dovuta all’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, ma nelle ultime ore Alda D’Eusanio ne ha sparata una più grossa dell’altra. La giornalista e conduttrice televisiva ha, dapprima, rischiato la squalifica quando, seduta con Tommaso Zorzi e Carlotta Dall’Isola, ha chiesto: “Perché, vedi qualche ne*ro?”. Subito sono piovute copiose le polemiche e le richieste di squalificarla.

A poche ore Alda ha commesso un'altra clamorosa gaffe. I vip sono tutti intorno al tavolo, ci sono Maria Teresa Ruta, Samantha De Grenet, Andrea Zenga, Andrea Zelletta, Carlotta Dall'Isola, Stefania Orlando e ovviamente Alda D'Eusanio. La discussione è alta, si parla di Dante Alighieri, ma ad un certo punto la giornalista tira fuori una strampalata teoria per la quale Dante sarebbe stato addirittura un pedofilo…















L'incontro tra il Sommo Poeta e Beatrice è avvenuto quando questa aveva nove anni. E Stefania prova ad argomentare: "Più che altro forse lui l'aveva puntata per sposarla poi più avanti…". "Ma che sposarla – ribatte Alda D'Eusanio – quello se la voleva f*". In realtà le cose non sono andate affatto come raccontato dall'ultima vip entrata nella casa. I telespettatori, infatti, ha subito chiarito tutto su Twitter.















Dante Alighieri ha incontrato Beatrice quando entrambi avevano nove anni. Il secondo incontro è avvenuto nove anni dopo, quando di anni ne avevano diciotto. Il video, riproposto su Twitter da "Il Grande Flagello" ha ottenuto migliaia di visualizzazioni e ovviamente le reazioni, sdegnate, del pubblico non si sono fatte attendere. Visto che nessuno ha corretto Alda dopo l'incredibile accusa ecco che c'è chi giustamente lo fa notare.









Un utente, ad esempio, esclama: “Ma se alla D’Eusanio non piace l’opera dantesca, si astenesse dal dire castronerie e definirlo un pedofilo. Dante, ne la Vita Nova, racconta di aver incontrato per la prima volta Beatrice quando ENTRAMBI avevano 9 anni e che il secondo incontro avvenne 9 anni dopo #GFVip”. Poi c’è chi ci va giù pesante: “D’eusanio sei un ignorante, Dante aveva nove anni quando vide per la prima volta Beatrice, altro che pedofilo, studia prima di parlare, non ho mai visto una sociologa a cui non piaccia Dante…”. Insomma un altro ‘epic fail’ di Alda D’Eusanio.

