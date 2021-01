“Mi piaceva da impazzire”. GF Vip, Maria Teresa Ruta senza filtri lo confessa a Giulia Salemi. E aggiunge: “Non volevo essere solo un numero”

Maria Teresa Ruta, l’ammissione arriva solo oggi. Il suo nome è stato tirato al centro del mirino per lo scontro avvenuto al GF Vip con Alba Parietti. Una lite da cui anche gli altri inquilini della casa sono rimasti colpiti. Tutto su Alain Delon a partire dalla confessione della Ruta: “È venuto il suo manager a dirmi che Alain mi voleva al suo fianco a cena quella sera”.

Facciamo un passo indietro e ripercorriamo il racconto della Ruta che tira in ballo anche Alba Parietti: “A un certo punto lui scappa perché volevano tutti la foto e mi dice “Andiamo a bere qualcosa”?” ammette Maria Teresa. Alberto Signorini ha dunque chiesto: “Cioè ha preferito te ad Alba Parietti”, la risposta? Ecco le parole della gieffina: “Beh mi voleva anche a cena, però non è stata colpa di Alba”. (Continua a leggere dopo la foto).















La reazione di Alba è stata immediata: “Quello che non mi piace è lo stereotipo delle donnine con la bava alla bocca che aspettano lo schioccare di dita del maschio imperatore. Io non rubo i posti e non rincorro divinità maschile, perché con coraggio e forza , io mi metto sempre al centro del mio mondo . Non faccio la figurante ma la protagonista vicino a un uomo . Non voglio essere notata ma ricordata”. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma il botta e risposta è avvenuto anche in puntata: “Una cosa che ho notato di te in questo Grande Fratello: una certa tendenza nell’elevare te stessa e cercare di affossare le altre. Essere ancora lì a rivendicare un posto a tavola vicino a un grande attore mi sembra una cosa…Perché non ti sei seduta vicino a lui?” chiede Alba Parietti. E la Ruta risponde: “Mi sono andata a cambiare. A me piace farmi desiderare. Io c’ho le mie tecniche che non sono le tue”. (Continua a leggere dopo le foto).









E nelle ultime ore, a distanza da quello scambio di battute al veleno, Maria Teresa Ruta ricorda davanti ai suoi coinquilini gli anni che l’hanno vista più volte in copertina: “Ero ben fatta lo ammetto, ma non cercavo pubblicità”. E alla domanda posta da Stefania e Giulia, di rivelare qualche flirt inedito, la Ruta: “Mi piaceva essere corteggiata, era la piacevolezza della conversazione… però ricevevano tutti il due di picche, non volevo essere un numero”.

