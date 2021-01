Carlo Conti, brutto colpo per il conduttore. La conferma questa mattina

Carlo Conti, il duro colpo arriva solo oggi. Non poteva che rivelarsi avvincente la sfida degli ascolti tv della prima serata del 30 gennaio. A competere per il primo posto in classifica due colossi del piccolo schermo, Maria De Filippi e il noto conduttore che, però, torna a casa con l’amaro in bocca. Il pubblico manda in vetta ancora una volta “C’è posta per te”, ma scopriamo tutto nel dettaglio.

C'è Posta per Te sfidato da Affari Tuoi (Viva gli Sposi? Ebbene si, ma per Carlo Conti era quasi del tutto impossibile vincere contro Queen Mary. La reginetta della serata si aggiudica il primo posto con i suoi sei milioni di spettatori, arrivando a sfiorare il 30% di share. Quanto avrà totalizzato Carlo Conti con Affari tuoi (Viva gli Sposi!)? Un risultato niente male che però si piazza solo al secondo posto.















Infatti non solo lo studio di "C'è posta per te" riesce ancora a essere lo scenario preferito dagli italiani per il loro sabato sera, ma a mettere la ciliegina sulla torta è stato anche il grande ospite, Gianni Morandi, che ha 76 anni ha ancora tanta energia da vendere e una professionalità da fare invidia a tutti. Per quanto riguarda "Affari tuoi (Viva gli Sposi!), dunque, nulla da fare nonostante i numeri.















Prima di scoprire la quota raggiunta da Carlo, una precisazione è dovuta. Infatti se Queen Mary chiude la serata alle 00.35, Carlo Conti saluta il pubblico molto prima, alle 22.37. Sarà questo il motivo? Nel dubbio, scopriamo quanti telespettatori sono rimasti incollati allo schermo preferendo il programma di Conti. Niente male con i suoi 4.284.000 di spettatori pari al 15.9% di share.









E i resto della programmazione? F.B.I su Rai2 seguito da 1.375.000 spettatori (5.1% di share), mentre “Blue Bloods” è stato seguito da 1.271.000 spettatori col 4.8% di share e “Instinct” da 1.017.000 spettatori e il 4.4%. Su Italia 1 il film d’animazione “Cattivissimo Me” ha totalizzato una media di 1.329.000 spettatori e il 5.1% di share mentre su Rai3 “Un Fantastico via vai” ha chiuso con 1.289.000 spettatori e share del 5.2%, su Rete4 il classico “Io sto con gli Ippopotami” raccoglie 979.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 la trasmissione “Eden – Un Pianeta da Salvare” ha totalizzato 700.000 spettatori con uno share del 3%, su Tv8 “La Città del Natale” ha tenuto davanti alla tv 230.000 spettatori con lo 0.9%, mentre su Nove “Stevanin – Non ricordo di averle uccise” ha chiuso con 295.000 spettatori e l’1.1% di share.

