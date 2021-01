“Quando ero a Trento con il bambino piccolo, ho scoperto di avere un nodulo al seno. Ho fatto la chemioterapia. Un giorno, guardando un treno passare, ho capito che dovevo tornare a Roma dalla mia famiglia. E tornare a lavorare nel concorso di Miss Italia. Quando sono tornata a Roma, mio figlio Nicola aveva 7 anni e il mio matrimonio era finito”.

Tutto sembrava superato poi l'incubo è tornato. "Tre anni fa ho avuto una recidiva di tumore subito dopo la morte di mia madre. La sua scomparsa era inaccettabile per me. Avevamo un rapporto conflittuale, ma era la radice della mia vita". È la straziante testimonianza dell'attrice che ieri pomeriggio si è confessata a Verissimo davanti ai microfoni di Silvia Toffanin, emozionata e che non è riuscita a trattenere le lacrime.















Parliamo di Patrizia Marigliani. L'imprenditrice ha parlato di diversi episodi molto intimi della sua vita privata, arrivando a colpire la conduttrice con un racconto particolarmente toccante. Sappiamo che Patrizia ha introdotto nel concorso Miss Italia molte innovazioni tese a valorizzare il ruolo delle donne. Ad esempio ha fortemente voluto che le finali su Raiuno fossero condotte da un personaggio femminile.















Desiderio realizzatosi nell'edizione 2009 con la conduzione di Milly Carlucci, rimasta al timone del programma televisivo anche l'anno successivo. Tuttavia Patrizia non ha parlato dei successi come manager, ma del rapporto con il figlio Nicola, oggi 32enne, che ha avuto diversi problemi. Patrizia Mirigliani ha spiegato come il figlio Nicola sia entrato nel giro della tossicodipendenza a 18 anni.











“Nicola, ormai 32enne, sta facendo un percorso terapeutico, ma oggi ha raggiunto una nuova consapevolezza – ha raccontato a Silvia Toffanin la figlia dello storico patron di Miss Italia – ha capito che le droghe tolgono la coscienza. Si è sentito smarrito, è buono ma è anche fragile. Aveva bisogno di più amore, il problema è stato causato dal mondo intorno, a scuola ha subito tanto bullismo”.

