Nuova puntata e nuovi scontri ad ‘Amici 20’. Protagonisti dell’ennesima querelle in studio le insegnanti di ballo Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Le due sin dai primi giorni non hanno trovato quel compromesso necessario ad avere un rapporto sereno, infatti ad ogni minimo episodio scatta la tensione e volano parole anche grosse. Stavolta non si è arrivati ad offese pesanti, come accaduto in passato, ma ci sono state diverse punzecchiature che hanno fatto molto rumore.

Mentre si stava parlando della coreografia assegnata a Rosa ed Alessandro, è stato deciso che la stessa doveva essere eseguita solamente da Tommaso. Quando quest'ultimo è stato bravo ad eseguire il pezzo, nonostante le evidenti difficoltà confermate dalla stessa Celentano, la nipote di Adriano ha puntato il dito contro Lorella Cuccarini. Ha infatti provocato la collega, dicendo che non ha voluto far esibire Rosa ed Alessandro perché ha intenzione di proteggere i due allievi.















Lorella Cuccarini, interpellata dunque da Alessandra Celentano, ha immediatamente fornito la sua spiegazione. Non ha intenzione di proteggere i suoi studenti, ma ha delle modalità di lavoro completamente differenti da lei. Poi però ha anche dato vita ad una frase che ha fatto innervosire la Celentano: "Senza distruggerli psicologicamente". Ascoltata quella accusa, non ci ha visto più ed ha bloccato subito l'ex conduttrice de 'La Vita in diretta'. Ecco dunque materializzarsi la lite.















Alessandra Celentano è sbottata ed ha affermato: "Questo non te lo faccio dire, perché tu spari le frecciatine". Maria De Filippi ha anche preso la parola, ribandendo il concetto espresso da Lorella Cuccarini. Le due maestre di 'Amici 20' hanno dei modi di fare differenti. La Celentano ha concluso l'argomento, dicendo: "Tu pensi che io sia in malafede e questo mi offende". Niente da fare, nemmeno stavolta la pace è stata siglata e tutti sono certi che le sfuriate proseguiranno ancora.









La settimana scorsa era stato Rudy Zerbi a perdere la pazienza con Anna Pettinelli: ““Ma se tu lavori in radio cosa stai dicendo? Ma sei matta? Stai dicendo una marea di ca…e”. Rudy Zerbi ha quindi proseguito così il suo discorso di critica: “Buonismo che io trovo veramente stucchevole e che sta caratterizzando una parte del programma”. Staremo a vedere sabato prossimo cosa succederà in studio.

