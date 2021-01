Momento no per la showgirl Alba Parietti, insultata pesantemente in queste ore. Nell’appuntamento del ‘Grande Fratello Vip’ di venerdì 29 gennaio la mamma di Francesco Opppini ha preso parte al reality show per un motivo ben preciso: confrontarsi con Maria Teresa Ruta. Il battibecco con la concorrente del programma non è andato proprio come tutti si attendevano. Infatti, la Parietti è parsa un po’ troppo tranquilla, invece ci si aspettava una reazione davvero sopra le righe.

Invece è stata la sua tranquillità ad aver fatto notizia, ma sui social network non hanno preso bene il suo atteggiamento. Innanzitutto Alba Parietti ha voluto chiarire il perché si sia comportata in quella maniera: “A chi mi ha accusata di non esserci andata giù pesante, non mi sembrava il caso in quanto lei stessa ha dato una versione completamente diversa rispetto a quella della settimana prima”. Queste precisazioni non sono state accettate dai follower, che l’hanno aggredita. (Continua dopo la foto)















A quel punto, un utente che ovviamente preso le difese di Maria Teresa le ha scritto: “Ridicola, Maria Teresa Ruta ti ha asfaltato”. Alba Parietti ha comunque proseguito su Instagram soffermandosi ancora sul confronto con la Ruta: “Mi sono divertita ed è stato un incontro che ha fatto divertire i telespettatori. Questo era l’intento e questo è stato il risultato”. Ma questa sua ulteriore considerazione non ha fatto altro che peggiorare le cose, visto che il popolo della rete ha continuato a inveire. (Continua dopo la foto)















Gli hater hanno proseguito nell’attacco nei confronti di Alba Parietti: “Prima agguerritissima che volevi distruggerla e ora parli di divertente siparietto. Maria Tersa Ruta da squalo ti ha trasformata in alicetta”, “Alba sei stata asfaltata dalla Ruta, stai perdendo colpi”. Poi la showgirl ha pubblicato un ultimo post: “Ascolti alle stelle e nessun ferito. Solo tante risate, non si affonda mai un coltello quando non è il caso. Perlomeno se lo fai lo devi fare con grazia. Maria Teresa è anche molto stanca”. (Continua dopo la foto)









Nelle ultime ore sta facendo discutere una confessione che ha fatto proprio Andrea Zelletta e che ha spiazzato sia i concorrenti che il popolo del web. Infatti pare che Andrea fuori la casa del Grande Fratello abbia incontrato Alba Parietti. Le parole del deejay non sono passate inosservate: “Fuori ho incontrato Alba mi ha detto tante cose belle, mi ha detto che Francesco non vede l’ora di vedermi. Hai capito? Alba Parietti a me!”.

“Sono stata ingannata e illusa”. Sconforto per Guenda Goria, la tristezza dell’ex GF Vip dopo quello che le è successo