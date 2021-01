Un tailleur preziosissimo: ecco quanto costa. Dayane Mello mai così elegante al GF Vip. Ma a che prezzo!

Dayane Mello, super lusso al GF Vip. Una puntata sicuramente accesissima quella andata in onda su Canale 5. Il Grande Fratello Vip continua a convincere il pubblico italiano e la casa più spiata d’Italia vola in alto verso la vetta della classifica di ascolti tv. E anche dopo la puntata, la curiosità degli spettatori è tale da dare il via alle originali ricerche in rete. Un esempio a portata di mano è proprio il look sfoggiato da Dayane.

A prima vista si capisce benissimo perchè il tailleur indossato da Dayane Mello abbia fatto colpo sul pubblico. Un'eleganza mista a sensualità indossate dalla brasiliana in un'unica 'soluzione' ad effetto 'wow'. Ebbene la splendida gieffina brasiliana spicca decisamente per bellezza e femminilità, e a proposito di questo, capiremo presto il motivo. La modella sudamericana questa volta ha davvero osato.















A suo favore, sicuramente un fisico mozzafiato, che le permette di indossare davvero di tutto, ma se fatto con eleganza ancora meglio. La messa in onda ha permesso di ammirare il look scelto dalla Mello e apprezzarne il tocco sofisticato, a cominciare da uno chignon con la riga di lato, che ha permesso anche al viso di Dayane Mello dei perfetti primo piani.















Ma siamo anche certi che il fisico statuario della modella ha avuto la meglio su tutte le altre indiscutibili qualità. Per risaltare le forme, questa volta, Dayane ha fatto cadere la scelta sul tailleur. ovvero il completo di pantaloni e giacca a firma di Yves Saint Laurent. Ma tenetevi forte perchè oltre alla scollatura provocante messa in bella mostra dalla brasiliana, ci pensa anche il prezzo a fare sobbalzare.









Ebbene si, tenetevi forte perchè giacca e pantaloni hanno un prezzo distinto: infatti la giacca costa 2690 euro, mentre i pantaloni 1390 euro. Siete bravi in matematica? Il totale del look sfoggiato da Dayane arriva alle stelle superando di poco i 4000 euro. Dayane Mello ha colpito ancora. Niente male per la prima finalista dell’edizione del reality. Il bianco sembra portarle bene.

