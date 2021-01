Dopo la puntata del ‘Grande Fratello Vip’, andata in onda nella serata del 29 gennaio, la notte è trascorsa non proprio benissimo. Giulia Salemi ha infatti attaccato Pierpaolo Pretelli e si è verificato dunque uno scontro clamoroso. Il tutto è nato presumibilmente perché l’influencer italo-persiana si è arrabbiata non poco per l’incontro tra la sua dolce metà ed Elisabetta Gregoraci. La produzione del ‘GF Vip’ ha infatti permesso quel confronto inatteso, che l’ha fatta innervosire.

Le parole che sono state dette dalla giovane sono state veramente pesanti. Lui ha tentato di farla ragionare e le ha anche fatto notare che era molto tardi e c'era bisogno che andasse a dormire, ma Giulia Salemi non ha voluto sentire ragioni. Nessuno si sarebbe mai aspettato di ascoltare quelle frasi dalla bocca dell'ex di Francesco Monte, parsa decisamente fuori controllo. Vi proponiamo qui di seguito tutte le frasi aggressive della gieffina nei confronti del malcapitato Pierpaolo Pretelli.















Giulia Salemi ha esordito così: "Sei un bambino, l'uomo sono io. Ti piace toccare la pelle morbida? Beh, non è gratis, ha un prezzo. Ti piace il mio faccino? Allora per mantenerlo devo struccarlo, lavarlo, mettere l'acqua micellare, la crema, fare pipì. Ti piace che metto il pigiama e sono profumata? Ecco, occorre tempo, è il mantenimento della persona. Io ho fatto il confessionale tardissimo, te non mi hai aspettato, giocavi a calcio balilla. Adesso vengo qui e fai anche l'offeso".















Giulia Salemi non ha arrestato qui la sua rabbia: "Mi sembra incredibile, più mi metto a 90 gradi più la prendo in quel posto. Basta. Già devo dare spiegazioni a questa gente che non capisce un ca..o, ti ci metti pure te?". Pretelli ha provato a calmarla, dicendole che erano le 5.30 del mattino e che sarebbe stato opportuno rinviare questo scontro. Ma lei ha proseguito: "E pensare che proprio ieri dicevo: non litighiamo mai. Mi stai facendo una storia senza motivo, con tutto quello che ho dimostrato".









Giulia Salemi ha concluso: “Non è per rinfacciartelo, ma non sei uomo, non sei uomo. Mi sento io la rinco..a a piangere per te che ti conosco da due mesi. Mi fai venire il latte ai gomiti. Se volevi stare con me, mi venivi vicino prima. Mi stavo struccando, che ca..o devo fare se mi stavo struccando? Allora ti piace quanto tocchi ed è morbido? Eh, non è gratis”. Una rabbia quasi senza precedenti.

