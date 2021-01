“L’ho vista fuori…”: bufera su Andrea Zelletta. Caos al GF Vip, pubblico incredulo e furioso: “Non è giusto!”

Andra Zelletta è stato uno dei protagonisti dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Infatti fino alla fine si è giocato la possibilità di essere il secondo finalista insieme a Pierpaolo Pretelli. In diretta, i due amici hanno raggiunto lo studio, dove hanno scoperto il loro destino. Come detto, a farla franca col 56% dei voti è stato proprio Pretelli, che ha così battuto Zelletta, votato invece dal 44% del pubblico. Poi le classiche nomination: questa settimana rischiano di uscire Maria Teresa, Samantha, Carlotta e Giulia.

Il deejay ha avuto un crollo dopo la puntata. Ha ripensato a tutto il suo percorso e per la reazione di Maria Teresa Ruta alla nomination si è lasciato andare alle lacrime, minacciando anche di lasciare il Grande Fratello Vip durante lo sfogo in giardino con Stefania Orlando. "Mi vuole nominare? Mi nominasse – ha detto singhiozzando Zelletta – Non che mi fa 2-0, 2-1. Basta. Non ho più voglia. Sento che non ho più energia, basta", ha confessato.















Nelle ultime ore sta facendo discutere una confessione che ha fatto proprio Andrea Zelletta e che ha spiazzato sia i concorrenti che il popolo del web. Infatti pare che Andrea fuori la casa del Grande Fratello abbia incontrato Alba Parietti, giunta a Cinecittà per avere un faccia a faccia proprio con Maria Teresa Ruta. Pare anche, stando alle parole di Zelletta, che la showgirl lo abbia riempito di complimenti. Le parole del deejay non sono passate inosservate: "Fuori ho incontrato Alba mi ha detto tante cose belle, mi ha detto che Francesco non vede l'ora di vedermi. Hai capito? Alba Parietti a me!".















Subito dopo la confessione di Andrea è scoppiato il caos sul web. In molti infatti stanno facendo notare come il regolamento del reality sia stato infranto. L'ex tronista infatti ha avuto contatti col mondo esterno, cosa che come sappiamo è vietata: "In tutto questo nessuno sta considerando che ad Andrea Zelletta sono state date informazioni dall'esterno per la seconda volta, stavolta da Alba Parietti. FATE GIRARE, NON LA STA DICENDO NESSUNO", si legge su Twiter.









Tuttavia pare improbabile che Andrea Zelletta possa essere punito per quanto accaduto. Infatti stava facendo rientro in casa dopo essere stato in studio e, se da un lato ha avuto un contatto con il mondo esterno, è anche vero che quest’ultimo è stato accidentale e involontario.

