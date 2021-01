‘Un Posto al Sole’ ha vissuto nelle scorse settimane momenti molto difficili. I telespettatori sono rimasti molto delusi dall’addio dell’attrice Nina Soldano e si parla con insistenza anche di ulteriori fuoriuscite dalla soap opera. I problemi sarebbero legati a mancati accordi sui contratti. Intanto, però, è avvenuto il ritorno di uno storico personaggio. Tutti si sarebbero aspettati un grande entusiasmo da parte del pubblico, invece non è stato così. La delusione ha preso il sopravvento.

Non è stata gradita la decisione dei produttori di puntare su un'altra figura di attore, ritenuta non consona. Per questa ragione sui social sono stati tantissimi i messaggi negativi che hanno contraddistinto la giornata. Non è una situazione clamorosa, visto che in numerose fiction c'è la possibilità che gli attori siano sostituiti. Anche perché dopo tanti anni di lavoro, può capitare che qualcuno possa intraprendere strade diverse. Ma il pubblico sembra proprio non voler accettare spiegazioni.















Nelle vicende di Palazzo Palladini è ritornato Nunzio Cammarota, ovvero il figlioccio di Franco. Il suo arrivo dalla Sicilia alla città di Napoli ha fatto scalpore. Lui è arrivato infatti a bordo di una moto. Ad accoglierlo sono stati Raffaele Giordano e Renato Poggi. Quando però è stato inquadrato il personaggio de 'Un Posto al Sole', la gente si è accorta che non c'era più il ragazzo dai capelli ricci e lo sguardo da furbo, bensì un attore completamente diverso. E tutti sono rimasti senza parole.















Più precisamente l'attore amato dai telespettatori si chiama Vincenzo Messina. Ma questo nuovo Nunzio non è affatto piaciuto. Nella puntata del 29 gennaio, comunque, Cammarota è stato accolto con grande affetto anche se poi si è nuovamente messo in un brutto guaio. Questi i principali commenti dei critici: "Molto meglio l'altro, con questo avete toppato", "Per gli anni che sono passati potevano chiamare l'originale", "Bel ragazzo, ma non ce lo vedo proprio come Nunzio".









Altri fan di ‘Un Posto al Sole’ hanno aggiunto: “Sembra un’imitazione mal riuscita”, “Non va bene”. Il nuovo attore che interpreta Nunzio Cammarota è Vladimir Randazzo, è nato nel 1994 a Ragusa ed ha frequentato l’Accademia di Arti Drammatiche. Qui ha ottenuto il diploma. In televisione ha lavorato anche ne ‘Il Giovane Montalbano’ e in ‘Squadra Antimafia 8’. Ora la nuova esperienza partita in salita.

