Si è svolta la nuova puntata del ‘Grande Fratello Vip’ nella serata del 29 gennaio. Uno dei momenti più emozionanti si è verificato con l’arrivo di Walter Zenga, che ha finalmente avuto un confronto con il figlio Andrea. Non è proprio andato nel migliore dei modi, visto che le posizioni sembrano comunque abbastanza distanti. Al termine dell’incontro il gieffino è scoppiato a piangere, dopo essersi trattenuto davanti al genitore. In più, Pierpaolo Pretelli ha raggiunto la finale del programma.

Grosse polemiche si sono materializzate inoltre tra Dayane Mello e Giulia Salemi, che nella mattinata del 30 gennaio si sono scontrate duramente. Tutta colpa della nomination della modella brasiliana, che ha deluso l'influencer italo-persiana, la quale l'ha accusata di vero e proprio tradimento. Ma ciò che è emerso è anche un altro particolare davvero misterioso sulla Casa del 'Grande Fratello Vip'. A quanto pare, si aggirerebbe una figura sinistra nelle mura di Cinecittà. Scopriamone di più.















Hanno tirato fuori l'argomento due ex concorrenti del reality show di Alfonso Signorini, ovvero Cristiano Malgioglio e Giacomo Urtis. A parlarne è stato il giornalista Gabriele Parpiglia durante 'CasaChi'. A quanto pare, Cristiano ha nominato una certa Gina che sarebbe presente al 'Grande Fratello Vip'. Si tratterebbe appunto del fantasma che vaga nell'abitazione più spiata d'Italia. E questa rivelazione di Malgioglio ha trovato conferma anche nelle parole del chirurgo dei vip.















Giacomo Urtis, in una recente intervista, ha di fatto confermato che c'è qualcosa di strano. Quindi, crede alla presenza di uno spettro: "Strane presenze, rumori. Secondo me c'è un fantasma, io ci credo". Dunque, ci sono due persone che fanno riferimento a questo inquietante argomento. Anche la stessa Guenda Goria, durante la sua esperienza al 'GF Vip', aveva parlato di una donna apparire alle spalle di Elisabetta Gregoraci. Uscirà la verità su questa vicenda? Non resta che aspettare.









A proposito del litigio Dayane-Giulia, la prima ha detto: “So che potresti vedere questo come un tradimento. Stavolta ti ho nominata per salvare le persone alle quali tengo, Carlotta e Samantha, che ci sono sempre state con me”. Quando i toni si sono accesi, la Salemi ha stoppato tutto: “Non ti scaldare. Sei alterata e mi stai aggredendo. Parla con me quando vorrai farlo in modo civile”.

