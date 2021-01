“Davvero, volevo farlo prima di diventare giornalista”. Cesara Buonamici, dal suo passato punta il bizzarro retroscena

Cesara Buonamici è un volto noto della tv italiana: orai da trent’anni è una delle giornaliste più note del TG5. Sorridente e garbata, rappresenta al meglio il punto di congiunzione tra preparazione e simpatia. Nata a Fiesole il 2 gennaio 1957, ha cominciato la sua carriera nel mondo dell’informazione mentre studiava alla Facoltà di Farmacia.

Inizialmente si occupava delle rubriche giornalistiche per quella che all'epoca era la Fininvest. Poi nle 1986 diventa professionista e nel 1992 fonda la redazione del TG5, diventandone vicedirettrice nel 2018. Una passione per il giornalismo nata insieme a lei, che l'ha portata ad ottenere in questi anni risultati eccellenti.















Eppure c'è qualcosa sulla vita di Cesara Buonamici che in molti non sanno. Prima di diventare una brava giornalista ha pensato di intraprendere un altro tipo di strada. Lo ha confessato in un'intervista al Tv Sorrisi e Canzoni: "Ho una famiglia molto religiosa, la mia tata carmelitana nei momenti di riposo tirava subito fuori il breviario nero e cominciava a pregare. E io con lei: non so dire quanti rosari in latino abbiamo recitato insieme! A un certo punto cominciai a essere un po' ossessionata dal senso del peccato e fu mio padre, con grande dolcezza, ad aiutarmi a rimettere in ordine i miei pensieri". Cesara Buonamici stava per diventare suora.















Qualche tempo fa la giornalista è stata involontariamente al centro di un piccolo giallo medico che ha appassionato – ma che soprattutto ha fatto preoccupare – un gran numero di telespettatori del TG5. La conduttrice è apparsa in TV con un occhio semichiuso per qualche giorno e molti hanno scritto molte mail alla redazione informarsi sulle sue condizioni di salute.









È stata lei stessa a rilasciare una dichiarazione ufficiale e a spiegare quanto le era accaduto. “State tranquilli, non ho nulla di grave. Ho avuto una nevralgia al trigemino e il mio dottore mi ha prescritto un anestetico che mi ha bloccato temporaneamente la faccia”. Insomma con un breve messaggio la giornalista ha fatto chiarezza tranquillizzando tutti coloro che si erano preoccupati per le sue condizioni di salute.

