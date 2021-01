“È ufficiale!”. Amici 2021, la notizia che tutti aspettavano: la scelta di Maria De Filippi

Maria De Filippi, l’anticipazione sul serale di Amici 20. Nessuna conferma, ma la data sembra esserci. Seppur con un margine di possibile cambiamento in vista, la notizia comincia a fare tirare un sospiro di sollievo ai fedeli telespettatori del talent show. La notizia è data dai palinsesti Mediaset dei prossimi mesi, anche se manca ancora una ufficialità. Ma nel frattempo è possibile prendere nota dagli spot pubblicitari.

Secondo quanto si sussurra tra i corridoi Mediaset, la data d’inizio del Serale di Amici 20 potrebbe essere prevista per sabato 27 marzo 2021. Un palinsesto ancora ballerino, che già nelle scorse edizioni oscillava tra febbraio e marzo e che nel pieno di un’emergenza sanitaria ancora in corso richiede maggiore riflessione. Se dovesse arrivare la conferma della ripartenza del serale prevista per fine marzo, bisognerà aspettare maggio per la finalissima. (Continua a leggere dopo la foto).















Di norma, il pubblico più affezionato lo sa bene, il Serale contempla circa nove o dieci puntate, una regola che ha trovato eccezione nella scorsa edizione, che ha dovuto passare il testimone alla versione inedita di Amici Speciali. Al momento, dunque, non rimane che seguire giorno dopo giorno le news, posto che resta da stabilire ancora banco di giuria e format. (Continua a leggere dopo la foto).















E ancora: chi riuscirà a indossare la tanto attesa maglia verde? Se qualcosa si comincia ad afferrare, anche sotto questo punto di vista è sempre meglio capire le evoluzioni attuali all’interno della scuola degli allievi. Alcuni nomi certi rimangono, ad esempio, quelli di Sangiovanni e Samuele, ma il resto sarà tutto da scoprire. Solo le sfide permetteranno di anticipare qualche indiscrezione. (Continua a leggere dopo le foto).









E questo varrà non solo per Leonardo Lamacchia, Aka7even o Giulia Stabile, ma anche per tutti gli allievi ancora in gara, che dovranno dimostrare maggiore impegno per aggiudicarsi un posto tra le file di una competizione serale che decreterà il loro ingresso ufficiale nel mondo dei giovani talenti. Maria De Filippi e la redazione non perderanno occasione di aggiornare in tempo reale il pubblico, e questo per non fare perdere posti in poltrona…ma solo da casa? Si vedrà.

