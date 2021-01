Come succede quasi sempre dopo ogni puntata in diretta, gli strascichi al ‘Grande Fratello Vip’ si ripercuotono anche nelle ore successive. E in veranda si è verificata una discussione durissima tra Dayane Mello e Giulia Salemi. In particolare tutto è iniziato quando la Salemi ha iniziato ad abbracciarsi con Rosalinda Cannavò. Le due erano in totale relax, quando però la modella brasiliana ha iniziato a punzecchiare l’influencer italo-persiana. Ha infatti provocato Giulia.

Entrando più nello specifico, vedendo quell’affetto tra le due coinquiline, Dayane Mello ha affermato: “Mi stai rubando l’amica”. Lei ha poi rivelato che non riconosce più l’ex di Francesco Monte, visto che da circa sette giorni non ha un rapporto positivo. Molto duro l’atteggiamento assunto dalla sudamericana, la quale ha poi spiegato le motivazioni che l’hanno spinta a nominare Giulia. Nonostante le spiegazioni, la dolce metà di Pierpaolo Pretelli è completamente seccata dalla situazione. (Continua dopo la foto)















Dayane Mello ha aggiunto in merito alla nomination: “So che potresti vedere questo come un tradimento. Stavolta ti ho nominata per salvare le persone alle quali tengo, Carlotta e Samantha, che ci sono sempre state con me”. Ha anche pensato di puntare il dito contro Maria Teresa Ruta, ma poi ci ha rinunciato: “Quindi ho voluto che in nomination ci fosse una quarta persona per tutelare le mie amiche”. Ma Giulia Salemi non ha assolutamente compreso i motivi di tale gesto. (Continua dopo la foto)















Giulia ha detto che la Dell’Isola e la De Grenet sarebbero comunque finite in nomination, quindi la scelta di Dayane sarebbe stata insensata. Le voci si sono poi alzate e la discussione ha assunto contorni forti. A quel punto Giulia Salemi ha rotto gli indugi parlando di tradimento: “Un tempo ci rimanevo male, ora non mi tocca più. Mi hai tradito. Nell’ultimo mese non mi hai dimostrato amicizia. Non ti scaldare. Sei alterata e mi stai aggredendo. Parla con me quando vorrai farlo in modo civile”. (Continua dopo la foto)









C’è stato dunque tutt’altro che un chiarimento tra Dayane Mello e Giulia Salemi, con quest’ultima che ha voluto chiudere la conversazione quando la coinquilina ha iniziato ad urlare troppo. La modella brasiliana ha compreso che era praticamente inutile proseguire quel discorso ed ha deciso di lasciare la veranda e interrompere il dialogo con l’influencer. Si preannunciano altri giorni ad altissima tensione.

