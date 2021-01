Alda D’Eusanio è ufficialmente la nuova concorrente del GF Vip. Come annunciato nel corso della diretta di lunedì scorso da Alfonso Signorini in persona, la giornalista e opinionista televisiva ha fatto il suo ingresso nella Casa nell’ultima puntata andata in onda, quella di venerdì 29 gennaio 2021. Un ingresso un po’ a sorpresa, che arriva a poco più di un mese dalla fine del programma.

“Come hai fatto a trascinarmi in questa incredibile avventura?! Mai dire mai nella vita”, aveva detto Alda quando Signorini si era collegato in diretta con lei, già in hotel, lunedì sera. Poi, in una puntata a dir poco piena di colpi di scena e incontri a sorpresa, come Pierpaolo Pretelli dritto in finale e Walter Zenga nella Casa, la D’Eusanio ha finalmente raggiunto i vipponi. (Continua dopo la foto)















Vipponi che al contrario del pubblico erano ignari di tutto. Figurarsi se immaginavano di vedere un nuovo concorrente varcare la porta rossa a poco dalla finalissima di questa edizione, che è in programma il prossimo primo marzo. Ad accogliere Alda in salotto, solo gli uomini. “Quanta grazia di Dio! Ammazza quanto siete belli!”, ha gridato entusiasta la D’Eusanio appena entrata nella Casa. (Continua dopo la foto)















Tutti contenti di vedere la nuova inquilina, anche le ragazze del GF Vip hanno accolto Alda con abbracci e sorrisi. Ma la D’Eusanio non sarà una concorrente “normale”, come tutti loro: ha dei privilegi. Ma d’altronde è molto probabile che abbia un ruolo da guest star, a metà tra un concorrente e un’opinionista per scuotere la vita dei vipponi in questo ultimo mese del reality. (Continua dopo le foto)











Non solo, infatti, Alda ha una stanza tutta per sé come già accaduto per Cristiano Malgioglio e Patrizia De Blanck, ma, e questa è una vera novità, ha avuto anche la possibilità di portare dei libri all’interno della Casa. Mai prima d’ora a nessun concorrente era stato concesso, ma per lei la produzione ha scelto di fare un’eccezione. La reazione degli altri concorrenti? Sembrerebbero aver accolto la notizia con grande entusiasmo.

