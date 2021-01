GF Vip, occhi puntati sulla sorella di Rosalinda. Francesca Cannavò stupisce tutti, ecco chi è

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip Rosalinda Cannavò ha incontrato il suo compagno Condorelli, un faccia a faccia necessario per tentare di risolvere alcuni dubbi che in queste settimane hanno assalito la concorrente. Infatti la giovane attrice, complice la lontananza dal fidanzato, aveva manifestato alcune preoccupazioni verso la sua relazione.

Per rassicurarla Giuliano aveva portato le chiavi della loro abitazione, come fossero un pegno del loro amore. Rosalinda però è apparsa da subito molto incerta riguardo il futuro del loro amore e anche durante questi ultimi giorni ha ammesso di voler analizzare a fondo il rapporto con il fidanzato una volta uscita dalla Casa; una decisione sulla quale sembra ormai irremovibile. (Continua dopo la foto)















“La reazione, nel vedere Giuliano, ha sorpreso anche me. Mi sono sentita anche in colpa in questi giorni – ha detto Rosalinda -. Credo di essere stata molto rispettosa nei suoi confronti. In quel momento, ero me stessa. Per la prima volta, mi sono vista una donna forte che riesce a dire ciò che pensa, senza paura di dirlo ad una persona che ami. A Giuliano non ho chiuso una porta. Ma ci servirà del tempo, siamo da cinque mesi distanti. So che le risposte le avrò fuori con lui”. (Continua dopo la foto)















Nella puntata di venerdì 29 gennaio ha fatto ingresso nella casa Francesca, la sorella di Rosalinda Cannavò, che le ha parlato dalla parete degli abbracci: “Io sono qui per dirti che non voglio più sentirti che ‘Sei sbagliata’. Qualsiasi decisione tu prendi sei sempre supportata da noi. Sei cresciuta, non sei più la mia piccola sorellina. Sei diventata una donna adulta. Voglio che determinate cose le ponderi, che tu prenda consapevolezza della tua persona e della tua felicità. I dubbi che ti attanagliano non partono da qua. Le cose non le puoi risolvere da qui”. (Continua dopo la foto)









“È inutile che ti rattristi, cerchi conforto. Io voglio che tu non prenda decisioni affrettate – ha proseguito Francesca -. Le cose, se tu vorrai, si potranno risolvere. Prima di tutto viene la tua felicità. Non permettere a nessuno di farti sentire inadeguata, sbagliata. Non pensare di far felici gli altri mettendo da parte la tua felicità. I tuoi occhi brillano, in un modo come non vedevo da tanti anni. Non permettere a niente o nessuno di farli spegnere. Sai quanto ti amo”. Francesca Cannavò è nata a Messina nel 1986 ed è la sorella maggiore di Rosalinda. Le origini delle due sorelle sono davvero umili: il loro papà è un macellaio e la loro mamma una casalinga. Nonostante Francesca e Adua abbiano ben otto anni di differenza, il loro rapporto è saldo e affiatatissimo. Francesca è una ragazza umile e lo dimostra che lei lavora come cassiera in un noto bar della zona in cui vive. In questo bar è stata anche raggiunta dalla troupe di “Live-Non è la D’Urso” per parlare del caso mediatico che ha coinvolto la sorella ma non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione in quell’occasione.

Lutto nel mondo della moda italiana, morta a 41 anni durante un’operazione: “Dopo pochi minuti lo choc sotto i ferri”