Venerdì 29 gennaio è andato in onda il primo appuntamento con ‘Il cantante mascherato’, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Non è stato facile iniziare, visto che la sera prima un ballerino del corpo di ballo era stato colpito dal coronavirus, causando la quarantena di tutti gli altri colleghi. Per ovviare al problema la padrona di casa è stata costretta a chiamare i ballerini di ‘Ballando con le stelle’, che le hanno salvato praticamente la serata. Svelata inoltre la prima maschera.

Si è praticamente ritirato il ‘Baby Alieno’. Dentro erano nascosti i quattro componenti de I Ricchi e Poveri, che hanno avuto molta difficoltà a condividere il poco spazio a disposizione. Ma la puntata è stata caratterizzata anche da gaffe da parte soprattutto della giudice Patty Pravo. Insieme a lei ci sono anche Flavio Insinna, Caterina Balivo e Costantino Della Gherardesca. La cantante ha confuso un nome, generando ilarità nel pubblico da casa. E la reazione del diretto interessato non si è fatta attendere. (Continua dopo la foto)















In particolare, Patty Pravo si è rivolta nei confronti di Costantino chiamandolo però col nome Gherardino. Ha decisamente mescolato nome e cognome dell’uomo, il quale ovviamente non si è offeso. Quando ha sentito la gaffe dell’artista, ha risposto: “Ci conosciamo da anni, ma è un onore per me essere chiamato Gherardino, va benissimo”. Ma non sono stati gli unici momenti esilaranti della trasmissione. Infatti lei si è resa protagonista anche di un altro errore più avanti. (Continua dopo la foto)















Quando stavano tentando di indovinare chi si nascondeva sotto ‘Il Lupo’, Francesco Facchinetti ha tirato fuori il nome di Riccardo Fogli. E Caterina Balivo ha risposto: “Lui è un Lupo che si è fatto ingannare da una volpe, ma ha paura a dirlo perché non ha molta confidenza”. Il riferimento è stato fatto proprio a Patty Pravo, che ebbe una storia d’amore con lui tantissimi anni fa. Ma la giurata non ha voluto replicare a questa punzecchiatura. Poi ha commesso la seconda defaillance. (Continua dopo la foto)









L’altra gaffe commessa da Patty Pravo è avvenuta quando ha voluto nominare Francesco Sarcina, il cantante de Le Vibrazioni. La pronuncia del cognome del musicista è stata tutt’altro che corretta, infatti ha sbagliato a pronunciare l’accento giusto. Già nella prima puntata è successo tutto questo, chissà cosa riserveranno le prossime puntate. Lo scopriremo.

