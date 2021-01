Altra serata intensa e piena di emozioni al GF Vip. Nella 35esima diretta del reality che finirà il prossimo 1 marzo, tante sorprese per i vipponi. La più clamorosa e attesa, senza dubbio, quella dell’ingresso di Walter Zenga nella Casa: erano 14 anni che non parlava col figlio Andrea. Anche Rosalinda Cannavò ha potuto rivedere la sorella Francesca, mentre Maria Teresa Ruta ha avuto uno scontro con Alba Parietti.

Poi, altro momento degno di nota, il nome del secondo finalista di questa edizione lunghissima del reality di Alfonso Signorini. Dopo Dayane Mello, che è stata la donna più votata dal pubblico, andrà dritto in finale anche Pierpaolo Pretelli. A scontrarsi al televoto in questi giorni, contendendosi questo titolo, sono stati infatti il fidanzato di Giulia Salemi e Andrea Zelletta.















In diretta, i due amici hanno raggiunto lo studio, dove hanno scoperto il loro destino. Come detto, a farla franca col 56% dei voti è stato proprio Pretelli, che ha così battuto Zelletta, votato invece dal 44% del pubblico. Poi le classiche nomination: questa settimana rischiano di uscire Maria Teresa, Samantha, Carlotta e Giulia.















E proprio il momento delle nomination ha contribuito al crollo che Andrea Zelletta ha avuto dopo la diretta. Ha ripensato a tutto il suo percorso e per la reazione della Ruta alla nomination si è lasciato andare alle lacrime, minacciando anche di lasciare il GF Vip durante lo sfogo in giardino con Stefania Orlando.











“Mi vuole nominare? Mi nominasse – ha detto singhiozzando Zelletta – Non che mi fa 2-0, 2-1. Basta. Non ho più voglia. Sento che non ho più energia, basta”, ha confessato Andrea Zelletta “Arrivo all’8 e poi basta, voglio stare con la mia fidanzata, sono esausto, senza energie. Non ho più voglia di queste robe della nomination. Adesso Maria Teresa si è offesa perché l’ho nominata, ma siamo rimasti in 11 e le ho dato una motivazione: se le sta bene, bene, altrimenti la prossima volta mi nomina”.

