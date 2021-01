Continuano le puntate de ‘I soliti ignoti – Il ritorno”, lo speciale che vede protagonisti i vip gareggiare per aggiudicarsi il montepremi destinato all’ospedale Spallanzani di Roma, uno degli ospedali in prima linea in Italia per la ricerca contro il Covid-19.

Tanti i personaggi famosi che dal 6 gennaio si sono presentati in studio per poter aiutare la ricerca. Come nella versione 'classica', lo scopo del gioco è di abbinare otto identità, professionali o di fama, agli otto personaggi che si presentano uno alla volta di fronte al concorrente. Ogni personaggio misterioso è munito di un "passaporto" contenente il rispettivo valore in denaro.















Il concorrente deve indovinare il mestiere e alla fine deve abbinare il parente misterioso. Ospite della puntata andata in onda venerdì 29 gennaio è stato Francesco Facchinetti, cantante, imprenditore, produttore discografico e figlio di Roby Facchinetti dello storico gruppo "Pooh".















L'ex capitan uncino è stato ospite di Amadeus per presentare la nuova edizione del 'Cantante mascherato', il game show condotto da Milly Carlucci in onda dopo "I soliti ignoti' a cui Francesco Facchinetti partecipa nei panni del giurato insieme a Patty Pravo, Flavio Insinna, Caterina Balivo e Costantino Della Gherardesca. Nel corso del gioco, Facchinetti junior è stato protagonista si una piccola gaffe.









Chiamato a riconoscere l’ignoto numero sette, il cantante ha chiesto aiuto al conduttore che però ha alzato le mani: “Non posso dire niente, il notaio non me lo permette”. “Ah ma c’è un notaio?”, domanda stupito Facchinetti. A quel punto la regia inquadra una signora (con mascherina) seduta tra le poltroncine del pubblico e Facchinetti si mette le mani in testa e rivolgendosi a lei le chiede: “Tutto a posto, notaio?”.

