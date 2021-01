Giulia Salemi, le vere ‘scarpe gioiello’ al GF Vip: sono costosissime! Il prezzo

Giulia Salemi si è presto imposta come grande protagonista anche di questa quinta edizione del GF Vip. Nella Casa ha trovato l’amore: da settimane ormai è praticamente una cosa sola con Pierpaolo Pretelli ma negli ultimi giorni ha avuto diverse discussioni con gli altri coinquilini. Da quando infatti ha tolto la possibilità a Tommaso di candidarsi alla finale, è stata duramente attaccata da Dayane Mello e da Zorzi.

E in settimana ha avuto anche una discussione con il suo Pier perché si sente poco supportata. E a questo proposito, sorpresa delle sorprese, è intervenuta sua madre Fariba, a cui Giulia, dopo l'esperienza del suo primo GF Vip, aveva chiesto di non intromettersi. E così è stato e questa volta l'intervento in difesa della figlia è arrivato sulle pagine del settimanale Chi.















"Vita mia e allora cosa fai? Dov'è la ragazza che è entrata con una maturità che mi aveva stupito? Dov'è quella ragazza che dice di essere cresciuta?", le parole di mamma Fariba. E ancora: "Tranquilla. Non sei mica entrata a San Pietro e hai insultato il Papa. Sei al GFVip e hai fatto una valutazione su Tommaso che in molti non si aspettavano, ma questo non deve farti stare così male".















Ora Giulia Salemi è finita in nomination, ma ha gioito quando ha saputo che il suo Pierpaolo va dritto in finale perché ha vinto la sfida con Andrea Zelletta. E a proposito dell'ultima diretta, ancora una volta la bella influencer italo persiana non ha deluso le aspettative in fatto di look. In puntata ha sfoggiato un sexy mini abito leopardato che ha messo in risalto il suo fisico. È firmato Gaelle Paris e costa circa 219 euro, anche se al momento è possibile trovarlo a saldo.











Ma il pezzo forte del look questa volta erano le scarpe. Nel dettaglio Giulia ha scelto un paio di décolleté a contrasto che in effetti difficilmente potevano passare inosservate. Come fa sapere Manuel Di Gioia, si tratta di un modello di pump in raso fucsia con un vertiginoso tacco a spillo e una cavigliera removibile in catena gioiello a maglie oversize. Queste magnifiche scarpe gioiello sono firmate Alexandre Vauthier e hanno un prezzo a tre cifre: costano 1.075 euro…

