Nella giornata del 29 gennaio è andata in onda l’ultima puntata della settimana di ‘Detto Fatto’. Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian hanno tenuto compagnia a tantissimi telespettatori, che apprezzano moltissimo il lavoro soprattutto della conduttrice televisiva. Certo, anche l’ex concorrente del ‘Grande Fratello’ non è da meno con la sua seguitissima ‘Superclassifica Jon’. E proprio dopo questa parte del programma, la padrona di casa è cascata in una gaffe clamorosa.

Ha provato a correggere il tiro subito dopo, ma ormai la defaillance si era verificata e la frittata era fatta. Non c’è stato solamente questo durante la puntata, infatti Bianca Guaccero ha voluto parlare anche della fiction ‘Capri’. Questa serie televisiva l’ha portata gli onori della cronaca, infatti è diventata nota al pubblico. Ha ammesso che tutti gli attori presenti erano praticamente inesperti ed ha spiegato nel dettaglio quel periodo contraddistinto indubbiamente da bei momenti. (Continua dopo la foto)















Sulla fiction ha detto: “Eravamo quattro ragazzi alle prime armi e nessuno di noi era conosciuto al grande pubblico, forse solo Gabriella Pession. Quindi non c’era mai nessuno fuori da Villa Isabella, che era dove si girava la serie, mentre poi l’anno dopo era pieno di gente. All’inizio erano tutti perplessi e invece fu un successo. Comunque nella classifica dovremmo parlare dei vip e poi alla fine finisce che parliamo sempre di me”. Ma adesso vi raccontiamo la gaffe alla quale è incorsa. (Continua dopo la foto)















Quando la ‘Superclassifica Jon’ è giunta alla sua conclusione, Bianca Guaccero ha detto a Jonathan: “Ci vediamo domani”. Peccato però che nel weekend, quindi il sabato e la domenica, ‘Detto Fatto’ non è trasmesso dalla Rai. Accortasi dell’errore, è subito tornata sui suoi passi: “Ovviamente ci vediamo lunedì, scusate. Ma è solo che vorrei vederti tutti i giorni, invece per fortuna ci vedremo lunedì”. Ha dunque poi utilizzato l’ironia per uscire definitivamente da quell’imbarazzo. (Continua dopo la foto)









Dopo un servizio di ‘Striscia la Notizia’ Bianca Guaccero aveva detto in una precedente puntata: “Ieri a Striscia hanno detto che ho le labbra e il seno rifatti… quindi sarei la prima donna a rifare il seno più piccolo?” – ha scherzato la conduttrice pugliese. “Per quel che riguarda le labbra, le ho identiche a mio nonno Giovanni e mio fratello idem! Non ho nulla contro la chirurgia estetica ma non fa per me” – ha chiosato Bianca.

