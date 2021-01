Giovedì 28 gennaio è andato in onda il secondo appuntamento con la nuova stagione de “La Pupa e il Secchione e Viceversa”, il programma di Italia 1 condotto da Andrea Pucci. Dopo il rimescolamento delle coppie che si erano formato nella prima puntata e una serie di sfide, a lasciare il programma sono stati l’influencer Laura Antonelli e l’esperto di logica Alberto Bartozzi, sconfitti al bagno di cultura dalla pupa Jessica e dal secchione De Santis.

A inizio puntata è stato il momento del rimescolamento. Pucci ha chiesto alle pupe se volessero proseguire il cammino con i loro secchioni o cambiare. Così Laura ha così scelto di cambiare Marini con Bartozzi. Cambio anche per Stephanie che ha scelto Guidi. Orazi invece sceglie di rimanere con Gianluca. Conferma anche per Hadaui e Matteo e Jessica e De Santis. Myrea resta con Marini, scartato da Laura. Confermato anche Pisano. Per due motivi il protagonista della puntata è stato il secchione Luca Marini. Il giovane è finito sotto accusa da tutti gli altri ragazzi sia le pupe che i pupi che le secchione e i secchioni. Al ragazzo si rimprovera di essere eccessivamente arrogante e cattivo ma, quando Marini si è lasciato andare con Bartozzi a delle offese verso la pupa Laura Antonelli, dandole della stupida che non capisce niente, tutti gli altri si sono duramente scagliati contro di lui.















Mentre Laura per vendetta gli ha gettato tutti i vestiti in giardino. A questo punto il ragazzo è scoppiato in lacrime: "Mi prendo la responsabilità dei miei gesti, ma vengo sempre fatto passare per l'orco cattivo che non ha tatto ma non è così!". Durante la serata trascorsa con la pupa Myrea, il secchione si è confidato e ha parlato della sua vita privata rivelando di aver dato solo un bacio e di essere ancora vergine. "Il primo bacio è stato casuale, l'ho dato ad una festa in spiaggia ad una ragazza. Ci conoscevamo, ci siamo stati simpatici e me lo ha chiesto lei. Se dopo ho voluto continuare la sua conoscenza? No. Sono ancora all'interno di un mio percorso di crescita ed alla ricerca della mia identità", ha rivelato Marini.















"Prima devo capire e comprendermi da solo, – ha detto ancora – davo capire ciò che ho. Non ho nessuna fretta. Non so ancora se ci sia una sessualità che mi porti verso l'uomo o verso la donna, è ancora tutto da decidere. Provare con qualcuno? Non so perché tutte le persone mettono questo come priorità, io non sono fatto così. Voglio essere libero di essere ciò che sono al di fuori di qualsiasi stereotipo di genere. Ho la fortuna di avere la libertà di scegliere e di decidere ciò che sono, senza che qualcuno me lo possa dire".









Molto interessata dal discorso del suo secchione, la pupa Myrea ha poi commentato così: “Non ho mai conosciuto un mio coetaneo vergine e Marini lo è, mi ha anche detto che non sa se gli piacciono gli uomini o le donne. Non vedo l’ora di sapere – quando sarà pronto – con chi ha deciso di farlo, sarò felicissima in ogni caso”. Il feeling creato tra i due, anche se ‘uniti’ da poco, gli ha permesso di vincere il sintony test con un discorso sui non-binary, le persone che non corrispondono strettamente e completamente al genere maschile o al genere femminile, e di non finire al temutissimo bagno di cultura.

