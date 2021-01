Le vicende legate a Sanremo 2021 stanno tenendo banco da giorni, con Amadeus decisamente disperato e pronto ad un gesto clamoroso: ovvero rassegnare le proprie dimissioni da direttore artistico e conduttore. Lo seguirebbe anche Fiorello, che dunque accompagnerebbe il suo amico in questa triste decisione. Inoltre, il presentatore de ‘I Soliti Ignoti’, come riferito dal ‘Corriere della Sera’, si sarebbe lasciato andare ad un durissimo sfogo mentre dialogava con alcuni suoi amici.

Pare abbia infatti detto: “Se non mi ammalo di Covid, mi verrà l’infarto”. Il riferimento è sicuramente all’enorme stress accumulato per cercare di realizzare il Festival di Sanremo con la presenza del pubblico. E sulla situazione riguardante la kermesse musicale più importante d’Italia è intervenuto anche Al Bano. E le parole dell’artista originario di Cellino San Marco faranno sicuramente discutere. Nessuno si sarebbe mai atteso una simile presa di posizione da parte del cantautore. (Continua dopo la foto)















Le sue affermazioni sono state rilasciate proprio al ‘Corriere della Sera’ e fanno abbastanza scalpore. Al Bano ha quindi dichiarato sulle pagine del giornale: “Serve rispetto. Senza pubblico per chi lo fai? Sanremo va rinviato. E lo dice uno che negli anni lo ha sempre difeso, anche quando tutti gli sparavano contro”. Effettivamente le sue partecipazioni a Sanremo sono numerose, quindi non è sicuramente uno dei più critici. Eppure stavolta ritiene che sia opportuno posticipare il tutto. (Continua dopo la foto)















Al Bano ha anche fornito alcuni consigli preziosi, infatti ha invitato la Rai a rinviarlo di qualche mese, quando la situazione epidemiologica potrebbe essere migliorata: “Quando a maggio-giugno ci saremo liberati del Covid si potrà fare una manifestazione in forma piena. Fare Sanremo così significherebbe non santificarlo. Come una messa in Vaticano senza fedeli, sarebbe sterile”. Staremo a vedere se i vertici della televisione pubblica italiana ascolteranno Albano Carrisi. (Continua dopo la foto)









Recentemente Al Bano ha ammesso senza troppi giri di parole di non essere sicuro di volersi sottoporre alla vaccinazione. Ha precisato di aver letto dati poco incoraggianti sulla questione vaccino. “Appena mi chiameranno vedrò come sto con la testa. Ci sarà da fidarsi? Questa è la domanda che mi pongo. Ho letto gli ultimi risultati e lasciano un po’ di dubbi in giro”. E i suoi fan sono rimasti stupiti.

