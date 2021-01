La sua esperienza al ‘Grande Fratello Vip’ prosegue, anche se Carlotta Dell’Isola è stata accusata da molti di non aver inciso particolarmente sulle dinamiche della Casa. Infatti, è considerata un po’ troppo silenziosa e non si apre esplicitamente su molte questioni. Lei in passato ha comunque precisato che questo è il suo carattere, quindi non è in atto assolutamente alcuna strategia. C’è sicuramente una parte del pubblico che l’apprezza, ma sarà costretta a fare di più per provare ad arrivare in fondo.

Ciò che però va a gonfie vele è sicuramente l'aspetto sentimentale, visto che nelle ultime settimane la sua dolce metà Nello Sorrentino le ha regalato un bellissimo messaggio aereo che ha confermato il suo immenso amore nei confronti della gieffina. E proprio in un'intervista di qualche ora fa, rilasciata a 'Uomini e Donne Magazine', ecco che il partner di Carlotta si è sbilanciato ed ha annunciato una notizia meravigliosa. Lei esploderà di gioia quando verrà a sapere tutto.















Nello Sorrentino ha parlato dell'avventura che sta portando avanti Carlotta Dell'Isola e ha fatto il punto della situazione: "La vedo molto calma. Anche se di solito la vedo fumantina. Ha fatto amicizia con tutti, mi fa piacere". Come ricorderete, durante l'esperienza televisiva a 'Temptation Island' i loro rapporti non erano stati sempre tranquilli. Gli scontri erano stati anche dai toni durissimi, invece quello che è emerso finora nella Casa è un carattere molto sereno da parte della concorrente.















Poi il fidanzato della vippona ha toccato gli argomenti più intimi ed ha comunicato di avere intenzioni molto serie: "Quando tornerà a casa le chiederò subito di sposarmi. Sempre saputo di essere innamorato di lei. In futuro mi piacerebbe avere anche dei bambini". Idee chiarissime di Nello, che non vede l'ora di comunicare tutto questo a Carlotta Dell'Isola. Certo, la sua speranza è anche quella di dirglielo il più tardi possibile, il che significherebbe che lei avrà raggiunto la finale.









Eppure qualche settimana fa Carlotta Dell’Isola aveva affermato di non aver vissuto solo bei momenti con il partner: “Una litigata sempre davanti a tutti, che pensate voi? Mi ricordo che stavo davanti al camino in cucina. Io vengo a letto con te, pure quello dobbiamo condividere? O abbiamo qualcosa di nostro? Ogni cosa diventava una discussione in famiglia”.

