Per Amadeus sono i giorni forse più difficili della sua intera carriera professionale. Essere direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo è un compito molto arduo e gravoso in tempi normali, poi con la pandemia da coronavirus le difficoltà sono triplicate e il suo stato d’animo sarebbe tutt’altro che buono. Sono esplose numerose polemiche in queste ore, in particolare dopo l’intervento di alcune figure istituzionali che hanno di fatto gelato il presentatore e l’intera Rai.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, e quello dei Beni Culturali, Dario Franceschini, hanno infatti rimarcato un aspetto. Essendo l’Ariston un teatro, ha il dovere di rispettare le prescrizioni anti-Covid come tutti gli altri teatri. Così facendo non ci sarebbe possibilità di consentire al pubblico di assistere alla kermesse musicale. Pare che Amadeus abbia minacciato anche di rassegnare le dimissioni. E adesso sono spuntate fuori altre sue dichiarazioni decisamente roboanti. (Continua dopo la foto)















Era stato ‘Dagospia’ a rivelare in esclusiva che Amadeus e Fiorello sarebbero stati prossimi a dire addio e a rinunciare dunque al Festival di Sanremo. Poche ore fa è stato invece il ‘Corriere della Sera’ a venire a conoscenza di un vero e proprio sfogo privato del conduttore. Non si tratta dunque di affermazioni rivelate a organi di stampa, bensì di pensieri scambiati con alcuni suoi amici. Queste sue confidenze sono però uscite fuori in qualche modo e stanno facendo il giro della rete. (Continua dopo la foto)















Stando dunque a quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, Amadeus avrebbe proferito questa frase dai contenuti forti: “Se non mi ammalo di Covid, rischia di venirmi un infarto”. E non è finita qui perché avrebbe anche confermato l’intenzione di fare un passo indietro: “Basta, chi me la fa fare, mollo tutto”. Secondo Amedeo Sebastiani, senza la presenza degli spettatori in sala sarebbe inutile svolgere Sanremo 2021. Quindi, per il suo modo di vedere le cose, la gente è da considerare fondamentale. (Continua dopo la foto)









Proprio al ‘Corriere della Sera’, Amadeus aveva affermato recentemente: “Il calore del pubblico è essenziale per la riuscita dello spettacolo”. Intanto, altre indiscrezioni fanno riferimento ad un’ulteriore proroga di Sanremo 2021 in autunno. Le voci continuano a circolare in maniera incontrollata, ma allo stato attuale non vi è alcuna certezza a riguardo.

“È successo di nuovo”. Milly Carlucci, dramma a ‘Il cantante mascherato’. La conferma a poche ore dalla diretta